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كلمات أخت الشهيد حمد الكبيسي تثير المشاعر على مواقع التواصل

9/30/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


مازالت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعيش‭ ‬أجواء‭ ‬الحزن‭ ‬والحداد‭ ‬بعد‭ ‬فقدانها‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬أجمل‭ ‬مواقف‭ ‬التضحية‭ ‬وأعلاها‭ ‬رتبة،‭ ‬وهي‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تراب‭ ‬الوطن‭ ‬ليرتقوا‭ ‬شهداء‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭.‬

وتفاعلت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬كلمات‭ ‬أخت‭ ‬الشهيد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬حمد‭ ‬الكبيسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتقى‭ ‬لمنزلة‭ ‬الشهداء‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬بذات‭ ‬المنصة‭ ‬إذ‭ ‬دعت‭ ‬بالجنة‭ ‬لأخيها‭ ‬بعبارة‭ ‬لاقت‭ ‬تعاطفًا‭ ‬ومواساة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬غرّدت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭: ‬‮«‬جعل‭ ‬الجنة‭ ‬دارك‭ ‬وقرارك‭ ‬يا‭ ‬حبيب‭ ‬أختك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المغردون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬لها‭ ‬ومواساتها‭ ‬وتذكيرها‭ ‬بمنزلة‭ ‬الشهيد‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

واكتظت‭ ‬مقابر‭ ‬البحرين‭ ‬بجموع‭ ‬المشيعين‭ ‬لشهداء‭ ‬الحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬وتسارع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لتعزية‭ ‬أهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬سواء‭ ‬بالحضور‭ ‬أو‭ ‬بمنشورات‭ ‬وتغريدات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتطبيقاته‭.‬

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬المواساة‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬وحده‭ ‬بل‭ ‬شارك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬لأهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ X ‮»‬‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬اخت‭ ‬الشهيد‭ ‬حمد‭ ‬الكبيسي‭ ‬مريم‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬نعت‭ ‬فيها‭ ‬أخاها‭ ‬البطل‭ ‬بكلمات‭ ‬لامست‭ ‬قلوب‭ ‬المغردين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮»‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬أخي‭ ‬حبيبي،‭ ‬بطلي،‭ ‬وعزّي،‭ ‬وفخري،‭ ‬وافتخاري‭ ‬الشهيد‭ ‬حمد‭ ‬خليفة‭ ‬الكبيسي‭ ‬أسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتقبله‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يربط‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‮«‬‭.‬

وقدّم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬لأخت‭ ‬الشهيد‭ ‬حمد‭ ‬الكبيسي،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬آثرهـا‭ ‬بمنزلة‭ ‬الشهيد‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬والدور‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أخوها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوطن،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الخلجيين‭ ‬بتعظيم‭ ‬الأجر‭ ‬لها‭ ‬بوفاة‭ ‬أخيها‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬أن‭ ‬يتقبله‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭. ‬

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