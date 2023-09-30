كلمات أخت الشهيد حمد الكبيسي تثير المشاعر على مواقع التواصل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
مازالت مملكة البحرين تعيش أجواء الحزن والحداد بعد فقدانها أربعة من أبنائها الشهداء الذين سطروا أجمل مواقف التضحية وأعلاها رتبة، وهي الشهادة في سبيل تراب الوطن ليرتقوا شهداء للواجب الوطني المقدس.
وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات أخت الشهيد الملازم أول حمد الكبيسي بعد أن ارتقى لمنزلة الشهداء قبل أيام في حسابها الخاص بذات المنصة إذ دعت بالجنة لأخيها بعبارة لاقت تعاطفًا ومواساة من مختلف مستخدمي المنصة في منطقة الخليج حيث غرّدت قبل أيام: «جعل الجنة دارك وقرارك يا حبيب أختك»، حيث شارك المغردون من مختلف دول الخليج الأشقاء في تقديم واجب العزاء لها ومواساتها وتذكيرها بمنزلة الشهيد عند الله تعالى.
واكتظت مقابر البحرين بجموع المشيعين لشهداء الحد الجنوبي من مختلف مناطق البحرين، وتسارع المواطنين والمقيمين لتعزية أهالي الشهداء سواء بالحضور أو بمنشورات وتغريدات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته.
ولم تقتصر المواساة لذوي الشهداء على الشعب البحريني وحده بل شارك الكثير من مواطني دول مجلس التعاون في تقديم واجب العزاء والمواساة لأهالي الشهداء في منصة « X » على سبيل المثال، حيث نشرت اخت الشهيد حمد الكبيسي مريم تغريدة على حسابها الشخصي نعت فيها أخاها البطل بكلمات لامست قلوب المغردين في المنصة حيث قالت: »انتقل إلى رحمة الله أخي حبيبي، بطلي، وعزّي، وفخري، وافتخاري الشهيد حمد خليفة الكبيسي أسأل الله أن يتقبله من الشهداء الأبرار وأن يربط على قلوبنا«.
وقدّم العديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واجب العزاء والمواساة لأخت الشهيد حمد الكبيسي، منهم من آثرهـا بمنزلة الشهيد عند الله والدور البطولي الذي قدمه أخوها في سبيل الوطن، كما قام العديد من المواطنين الخلجيين بتعظيم الأجر لها بوفاة أخيها سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء الأبرار.
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