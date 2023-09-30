المنامة لحقوق الإنسان: نقض الحوثي الهدنات يعد أكبر الانتهاكات الحقوقية والإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬العمل‭ ‬الغادر‭ ‬بقيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بإرسال‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬هجومية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭ ‬بالحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬مؤشر‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬الاستنكار‭ ‬الأممي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬للهدنة‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتهديدها‭ ‬جهود‭ ‬عملية‭ ‬السلامة‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليمن،‭ ‬مشدداً‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ليست‭ ‬الخطوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختراق‭ ‬الهدنة‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬الطرف‭ ‬الحوثي‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والذي‭ ‬يزيد‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رهن‭ ‬اعتداءات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬وكذلك‭ ‬اعتداءاتهم‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬الُعزّل‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬اليمني‭ ‬والجرائم‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها،‭ ‬وإجبار‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المليشيا‭ ‬الإرهابية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية‭.‬

وذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬يحمي‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشاركون‭ ‬أو‭ ‬كفّوا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القتال،‭ ‬والقيود‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬استعمال‭ ‬الحرب‭ ‬وأساليبها‭ ‬كالأسلحة‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التكتيكية،‭ ‬وما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الحوثيون‭ ‬أثناء‭ ‬الهدنة‭ ‬ومجريات‭ ‬التفاوض‭ ‬السياسي‭ ‬جريمة‭ ‬وعمل‭ ‬غادر‭ ‬وخبيث‭ ‬يراد‭ ‬منه‭ ‬فرض‭ ‬القوة‭ ‬وعدم‭ ‬التكافؤ‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬نقاط‭ ‬التفاوض‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬حالياً،‭ ‬ولكن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وضعت‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬إنكار‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬لذلك‭ ‬يطالب‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بتسليم‭ ‬الفاعلين‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬صادرا‭ ‬من‭ ‬المليشيا‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬والنهب‭ ‬والسرقة‭ ‬واستهداف‭ ‬الآمنين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لديه‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئيسية‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بخطوات‭ ‬جادة‭ ‬وواضحة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام،‭ ‬وضمان‭ ‬التزام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية،‭ ‬وضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬الحوثيين‭ ‬وإصدار‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وعقد‭ ‬جلسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬النشاطات‭.‬

ويتقدم‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬ولعائلات‭ ‬الشهداء‭ ‬باستشهاد‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعاضد‭ ‬وتضامن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الحاشدة‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬الشهداء‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬محب‭ ‬للسلام‭.‬