Sunday, 01 October 2023 03:11 GMT

المنامة لحقوق الإنسان: نقض الحوثي الهدنات يعد أكبر الانتهاكات الحقوقية والإنسانية

9/30/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إدانة مجلس الأمن للحوثيين خطوة يجب أن يتبعها تحرك جاد وفعلي

أكد‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬العمل‭ ‬الغادر‭ ‬بقيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بإرسال‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬هجومية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭ ‬بالحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬مؤشر‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬الاستنكار‭ ‬الأممي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬للهدنة‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتهديدها‭ ‬جهود‭ ‬عملية‭ ‬السلامة‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليمن،‭ ‬مشدداً‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ليست‭ ‬الخطوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختراق‭ ‬الهدنة‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬الطرف‭ ‬الحوثي‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والذي‭ ‬يزيد‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رهن‭ ‬اعتداءات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬وكذلك‭ ‬اعتداءاتهم‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬الُعزّل‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬اليمني‭ ‬والجرائم‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها،‭ ‬وإجبار‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المليشيا‭ ‬الإرهابية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية‭.‬

وذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬يحمي‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشاركون‭ ‬أو‭ ‬كفّوا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القتال،‭ ‬والقيود‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬استعمال‭ ‬الحرب‭ ‬وأساليبها‭ ‬كالأسلحة‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التكتيكية،‭ ‬وما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الحوثيون‭ ‬أثناء‭ ‬الهدنة‭ ‬ومجريات‭ ‬التفاوض‭ ‬السياسي‭ ‬جريمة‭ ‬وعمل‭ ‬غادر‭ ‬وخبيث‭ ‬يراد‭ ‬منه‭ ‬فرض‭ ‬القوة‭ ‬وعدم‭ ‬التكافؤ‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬نقاط‭ ‬التفاوض‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬حالياً،‭ ‬ولكن‭ ‬إدانة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وضعت‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬إنكار‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬لذلك‭ ‬يطالب‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بتسليم‭ ‬الفاعلين‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬صادرا‭ ‬من‭ ‬المليشيا‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬والنهب‭ ‬والسرقة‭ ‬واستهداف‭ ‬الآمنين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لديه‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئيسية‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بخطوات‭ ‬جادة‭ ‬وواضحة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام،‭ ‬وضمان‭ ‬التزام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية،‭ ‬وضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬الحوثيين‭ ‬وإصدار‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وعقد‭ ‬جلسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬النشاطات‭.‬

ويتقدم‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬ولعائلات‭ ‬الشهداء‭ ‬باستشهاد‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعاضد‭ ‬وتضامن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الحاشدة‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬الشهداء‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬محب‭ ‬للسلام‭.‬

MENAFN30092023000055011008ID1107169774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث