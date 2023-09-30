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القائد العام يتقدم مشيعي الشهيد الملازم أول حمد الكبيسي

9/30/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جثمان‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬حمد‭ ‬خليفة‭ ‬الكبيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بقاعدة‭ ‬عيسى‭ ‬الجوية،‏‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬‏‏عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬‏رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬‏الأركان‏‭.‬

وقد‭ ‬وصل‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬‏على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وجرت‭ ‬المراسم‭ ‬‏العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستقباله‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬‏المستقبلين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬الشهيد‭.‬‏



وقال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬البواسل‭ ‬‏بتضحياتهم‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬قد‭ ‬نالوا‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الشرف‭ ‬وستبقى‭ ‬أسماؤهم‭ ‬خالدة‭ ‬‏مضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬المجيد،‭ ‬وإننا‭ ‬نقدر‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تكاتفهم‭ ‬مع‭ ‬‏أشقائهم‭ ‬المرابطين‭ ‬‏للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ (‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬‏الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭) ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭.‬‏

ودعا‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬‏يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬‏تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬‏

وقد‭ ‬تقدم‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وسمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‮
‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬وسمو‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭ ‬جموع‭ ‬مشيعي‭ ‬جنازة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬بمقبرة‭ ‬الحنينية‭ ‬عصر‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬‏‏عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭.‬



ونقل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عزاء‭ ‬ومواساة‭ ‬‏حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬‏القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬‏المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‏ولي‭ ‬العهد‭ ‬‏نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬ذوي‭ ‬شهيد‭ ‬‏الواجب‭ ‬الوطني‭.‬‏

كما‭ ‬قدم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬الشهيد‭ ‬وذويه،‭ ‬ودعا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬للشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬وأن‭ ‬يدخلهم‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬ويتقبلهم‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭. ‬

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