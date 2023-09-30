القائد العام يتقدم مشيعي الشهيد الملازم أول حمد الكبيسي

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- Akhbar Al Khaleej) كان المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب الوطني الملازم أول حمد خليفة الكبيسي، وذلك صباح أمس بقاعدة عيسى الجوية، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وقد وصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقباله بحضور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما كان ضمن المستقبلين عدد من أسرة وأهالي الشهيد.
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين إن هؤلاء الشهداء الأبطال البواسل بتضحياتهم النبيلة في ميادين العزة والكرامة قد نالوا أعلى مراتب الشرف وستبقى أسماؤهم خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيد، وإننا نقدر لرجال قوة دفاع البحرين تكاتفهم مع أشقائهم المرابطين للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) المشاركة في عمليات إعادة الأمل.
ودعا القائد العام لقوة دفاع البحرين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقد تقدم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار
الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة جموع مشيعي جنازة شهيد الواجب الوطني بمقبرة الحنينية عصر أمس، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، إلى أسرة وأهالي ذوي شهيد الواجب الوطني.
كما قدم القائد العام لقوة دفاع البحرين خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، ودعا الله تعالى للشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يدخلهم فسيح جنانه ويتقبلهم مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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