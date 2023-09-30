السفير عبدالله الدوسري يشيد بتطور العلاقات البحرينية الهولندية

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى مملكة هولندا مع مارك خيريتسن مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهولندية، وذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي قام بها لمملكة هولندا.
وخلال الاجتماع أشاد السفير بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الهولندية من تطور ونماء منذ انطلاقها قبل نحو خمسين عامًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون الثنائي والصداقة المتميزة مع مملكة هولندا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا للحكومة الهولندية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، ثمن مارك خيريتسن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة هولندا ومملكة البحرين، مشيدًا بحرص البحرين على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب. كما تم خلال الاجتماع الإشادة بالزيارات الثنائية القائمة بين البلدين، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، ومجالات الاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة والبيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والزراعة، وبحث رفع مستوى حجم التبادل التجاري، والتعاون في قطاع الصيرفة الإسلامية، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات، بما يحقق تطور وتنمية العلاقات والمصالح المشتركة كافة.
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