السفير عبدالله الدوسري يشيد بتطور العلاقات البحرينية الهولندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬عامًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬مارك‭ ‬خيريتسن‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬وتعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإشادة‭ ‬بالزيارات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري،‭ ‬ومجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والبيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والنظيفة‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبحث‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمنتديات،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطور‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬كافة‭. ‬