البحرين مستمرة في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية والرعائية التي تقدمها لكبار المواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين،‭ ‬استمرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬‎حيث‭ ‬إنها‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بجودة‭ ‬حياتهم،‭ ‬وضمان‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬ضمن‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬33‭ ‬لليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للمسنين،‭ ‬حيث‭ ‬يحيي‭ ‬العالم‭ ‬ذكراه‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬أقرته‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتراف‭ ‬بمساهماتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬المختلفة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لصون‭ ‬كرامتها‭ ‬وضمان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬وقد‭ ‬اختارت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عنوانًا‭ ‬لموضوع‭ ‬احتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬بوعود‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسنين‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمسنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حقوقهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬تجسيداً‭ ‬لقيم‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يُعد‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الرعائية‭ ‬والتنموية‭ ‬والصحية‭ ‬والقانونية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬لهم‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أضاف‭ ‬العصفور‭ ‬أنّ‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بالمسنين‭ ‬ممتد‭ ‬إلى‭ ‬عقود،‭ ‬فقد‭ ‬تمّ‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬لتمثل‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لرعاية‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وإعداد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬مرتكزة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬التنمية‭ ‬وتوفير‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاه‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬لجميع‭ ‬الأعمار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المكانة‭ ‬اللائقة‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬عرفانًا‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬للوطن‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزاراتها‭ ‬وهيئاتها‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المستدامة،‭ ‬باتباع‭ ‬أطر‭ ‬حديثة‭ ‬لمفهوم‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬تم‭ ‬تشغيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬ويصل‭ ‬عددها‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ (‬13‭) ‬مؤسسة،‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬1800‭) ‬مواطن‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬ريادتها‭ ‬التنموية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬وصون‭ ‬كرامتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة،‭ ‬ولن‭ ‬تدخر‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الإيجابي‭ ‬والفعال‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬والعمل‭ ‬بكل‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬مؤشر‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬حقوقها‭. ‬