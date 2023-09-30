خدمات الشورى: جهود مستمرة تقوم بها البحرين للاهتمام بكبار المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم

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- Akhbar Al Khaleej) أشادت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز بالمستوى الحقوقي الذي وصلت إليه مملكة البحرين في حماية حقوق كبار المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، مثمنة الرعاية والدعم الذي يحظى به كبار المواطنين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك من منطلق إيمان جلالته بأهمية تمتع كبار المواطنين بكامل حقوقهم ومكتسباتهم نظير إسهاماتهم وعطاءاتهم الكبيرة في بناء وتقدم المملكة.
وثمنت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، والذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت عنوان «الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال»، بمبادرات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين وما يصاحبها من خطط وبرامج تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لهم، وضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحفاظ على كرامتهم، من خلال خدمات رعاية وحماية كبار المواطنين والتي تشمل المؤسسات الإيوائية ورعاية الوالدين، وتوفر أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية وغيرها.
وأثنت لجنة الخدمات على الجهود المستمرة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال الاهتمام بكبار المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم، من خلال عدة خطط وضعتها المملكة لرعاية هذه الفئة الغالية على الجميع، حيث شكلت مملكة البحرين اللجنة الوطنية للمسنين (كبار المواطنين)، لتكون جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن تقديم العديد من الخدمات المميزة لكبار المواطنين في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى أن السلطة التشريعية حريصة على سن التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق كبار المواطنين، وذلك انطلاقًا واتساقًا مع مبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال، بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم، ويقدم الحلول المستدامة لرعايتهم، اعترافًا بالجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلوها من أجل الوطن.
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