خدمات الشورى: جهود مستمرة تقوم بها البحرين للاهتمام بكبار المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للمسنين،‭ ‬والذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويُقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬بوعود‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسنين‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‮»‬،‭ ‬بمبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم،‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬كرامتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬وحماية‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإيوائية‭ ‬ورعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬وتوفر‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬والمعيشية‭ ‬وغيرها‭.‬

وأثنت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬خطط‭ ‬وضعتها‭ ‬المملكة‭ ‬لرعاية‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ (‬كبار‭ ‬المواطنين‭)‬،‭ ‬لتكون‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لرعاية‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬واتساقًا‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسنين‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم،‭ ‬ويقدم‭ ‬الحلول‭ ‬المستدامة‭ ‬لرعايتهم،‭ ‬اعترافًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والفاعلة‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭. ‬