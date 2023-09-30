وزير البلديات: البحرين تدعم خطط تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي لدول الخليج العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالبلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬احتضنته‭ ‬العاصمة‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مرتكزات‭ ‬رئيسية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والبحرية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّه‭ ‬وبما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالجانب‭ ‬الزراعي‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬تعميم‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬لقانون‭ ‬نظام‭ ‬الحجر‭ ‬الزراعي‭ ‬الموحّد‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬البذور‭ ‬والتقاوي‭ ‬والشتلات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬وتعديله،‭ ‬وعلى‭ ‬آلية‭ ‬مراجعة‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬نظام‭ ‬الأسمدة‭ ‬ومحسّنات‭ ‬التربة‭ ‬الزراعية،‭ ‬وتحديد‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬كموعدٍ‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬اللائحة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬بنودها‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬المدخلات‭ ‬والمنتجات‭ ‬العضوية،‭ ‬فقد‭ ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬ومناقشة‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمرئيات‭ ‬والانتهاء‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬الحجر‭ ‬البيطري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬دراسة‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمرئيات‭ ‬والانتهاء‭ ‬منها‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬المقبلة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬آلية‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬نظام‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬اعتماد‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالأنظمة‭ ‬الزراعية‭ ‬ولوائحها‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وتكليف‭ ‬الأمانة‭ ‬بوضع‭ ‬دليل‭ ‬إجراءات‭ ‬لتسريع‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعميم‭ ‬دراسة‭ ‬تنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬عملية‭ ‬استيراد‭ ‬الثروات‭ ‬المائية‭ ‬الحية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬عملية‭ ‬تصدير‭ ‬واستيراد‭ ‬الثروات‭ ‬المائية‭ ‬الحيّة‭ ‬ومنتجاتها‭.‬

‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطّلاع‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وخطط‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتكليف‭ ‬اللجنة‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬الخطّة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموحدة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬2025‭-‬2030،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬تضمين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خطّة‭ ‬تنفيذية‭ ‬واضحة‭ ‬الأهداف‭ ‬وتحديد‭ ‬برنامج‭ ‬زمني‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬ووضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬لقياس‭ ‬الأداء،‭ ‬وتحديد‭ ‬آلية‭ ‬للمتابعة‭ ‬والتقييم‭.‬

‭ ‬وأكّد‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬مشتركة‭ ‬ومصير‭ ‬واحد،‭ ‬يحتّم‭ ‬وضع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬وتكثيف‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬سُبل‭ ‬النهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭.‬

‭ ‬وشدد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬والخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬لرفد‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬تلك‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬سعادته‭ ‬بأنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬كل‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الخليجي،‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬ودوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬العمل‭ ‬الزراعي‭. ‬