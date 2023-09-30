تحت رعاية النائب العام.. وحدة التحقيق الخاصة تنظم ورشة عمل حول الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم وحدة التحقيق الخاصة ورشة عمل حول الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبالتعاون مع قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعلن محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الورشة ستعقد يومي 2و 3 أكتوبر المقبل، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان، والالتزامات الوطنية إزائها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية، وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة عدد من المتخصصين والخبراء الدوليين، وممثلو الجهات والأجهزة الوطنية ذات الصلة.
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