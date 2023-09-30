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تحت رعاية النائب العام.. وحدة التحقيق الخاصة تنظم ورشة عمل حول الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان

9/30/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآليات‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬ومكتب‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وأعلن‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬ستعقد‭ ‬يومي‭ ‬2و‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الآليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬إزائها،‭ ‬وشروط‭ ‬قبول‭ ‬البلاغات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تصنيفها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬متطلبات‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين،‭ ‬وممثلو‭ ‬الجهات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

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