شركات التأمين بين التحديات.. وشكاوى العملاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عدد شركات التأمين في البحرين أكبر من حجم السوق.. وحـصـصـهـا فـي الأقـسـاط أقـل من نظيراتها بالمنطقة

نعم.. بعض الوسطاء يلعبون دورا فـي خلق صورة سلبية عن شركات التأمين

أغلب المؤمن لهم لا يقرأون عقود التأمين ثم يتهمون الشركات بالتلاعب في التعويضات





في‭ ‬تقريره‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬الأخير،‭ ‬أشار‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ (‬التقليدي‭ ‬والتكافل‭) ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬2023‭) ‬شهد‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1‭% ‬ليبلغ‭ ‬151‭.‬49‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحرينية‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬146‭.‬86‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬46‭.‬78‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬31‭ ‬مليونا‭. ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭% ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬38.89‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬الخاصة‭ ‬بفروع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬15‭.‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬اشتراكات‭ ‬شركات‭ ‬التكافل‭ ‬46‭.‬67‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬أداء‭ ‬21‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬مرخصة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬و10‭ ‬فروع‭ ‬لشركات‭ ‬تأمين‭ ‬أجنبية‭ ‬تزاول‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭ ‬والتكافل‭ ‬وإعادة‭ ‬التكافل‭ ‬وأعمال‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التابعة‭ ‬الخاصة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭.‬

وتتكون‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تقليدية‭ ‬و5‭ ‬شركات‭ ‬تكافل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركتين‭ ‬لإعادة‭ ‬التأمين‭ ‬وشركة‭ ‬إعادة‭ ‬تكافل‭ ‬وشركة‭ ‬تأمين‭ ‬تابعة‭ ‬خاصة‭. ‬

أرقام‭ ‬وتساؤلات

الأرقام‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬تثير‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬فمن‭ ‬جانب،‭ ‬هل‭ ‬تدعو‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل؟‭ ‬أم‭ ‬إنها‭ ‬مازالت‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب؟‭.‬

بالمقابل،‭ ‬هل‭ ‬يعد‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التامين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كبيرا‭ ‬مقارنة‭ ‬بحجم‭ ‬السوق؟‭ ‬ما‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬والفترة‭ ‬القادمة؟‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬تلك‭ ‬الفجوة‭ ‬أو‭ ‬أزمة‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الزبائن‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين؟‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬الشكوى‭ ‬السائدة‭ ‬لدى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭.. ‬أو‭ ‬الوسطاء،‭ ‬يتفننون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الوعود‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬العملاء،‭ ‬وعند‭ ‬الحاجة،‭ ‬تتفنن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭.‬

نقول‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعلنين‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وتكون‭ ‬أغلب‭ ‬إعلانات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬توعوية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مصداقية‭ ‬لها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬إعلانات‭ ‬لجذب‭ ‬العملاء‭. ‬فهل‭ ‬تمارس‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬عندنا‭ ‬ذات‭ ‬الدور‭ ‬التوعوي؟

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬أرقام‭ ‬تقرير‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الصحي‭ ‬والسيارات‭ ‬والحياة،‭ ‬فإن‭ ‬التقرير‭ ‬خلا‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الخاصة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ثقافة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬مازالت‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهميتها‭. ‬

نتائج‭ ‬إيجابية

تساؤلات‭ ‬عديدة‭ ‬كانت‭ ‬محور‭ ‬نقاشاتنا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ومحطتنا‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬الأستاذ‭ ‬أشرف‭ ‬بسيسو،‭ ‬وسؤالنا‭ ‬له‭: ‬كيف‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬تقرير‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نصف‭ ‬السنوي؟‭. ‬

يجيبنا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭: ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬نمو‭ ‬يتحقق‭ ‬بقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬مرحبًا‭ ‬به‭ ‬ويدل‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للقطاع،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬مرادف‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬لذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬أرقامًا‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬التقرير‭ ‬الأشمل،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬أغلب‭ ‬بوليصات‭ ‬التأمين‭ ‬لاسيما‭ ‬الكبيرة‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

* ‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بانخفاض‭ ‬الأرباح،‭ ‬هل‭ ‬مازال‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬قائما؟

** ‭ ‬نتائج‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬لأغلب‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تقدم‭ ‬مؤشرات‭ ‬مبشرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬خاصة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬نتائجها‭ ‬حققت‭ ‬أداءً‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والعام‭ ‬المنصرم‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬سابقه‭. ‬لذلك‭ ‬النتائج‭ ‬التأمينية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬إيجابية‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ورفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬وتحسن‭ ‬أسعار‭ ‬الودائع‭. ‬





عدد‭ ‬كبير

* ‭ ‬21‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬هل‭ ‬هو‭ ‬رقم‭ ‬مناسب‭ ‬لحجم‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬رأيك؟

** ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬رقم‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بسوق‭ ‬البحرين،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سوق‭ ‬واعد‭ ‬ولكنه‭ ‬يبقى‭ ‬محدودًا‭ ‬وصغيرًا‭. ‬لذلك‭ ‬نركز‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬على‭ ‬الاستحواذات‭ ‬والاندماجات‭ ‬مثل‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الأهلية‭ ‬و«تآزر‮»‬‭ ‬وغيرها‭. ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعد‭ ‬مهما‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬السوق‭. ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الثلاث‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

لذلك‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬أكبر،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬النظام‭ ‬الرقابي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬السيولة‭ ‬وكفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والمعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الجديد‭ ‬ (IFRS17) ‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬تغييرًا‭ ‬جذريًا‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬محاسبة‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭. ‬وهو‭ ‬معيار‭ ‬جيد‭ ‬ولكنه‭ ‬يضع‭ ‬الشركات‭ ‬الأصغر‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬الملاءة‭ ‬المالية‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬تحديات‭ ‬أكبر‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬المراقبون‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سيشهد‭ ‬نقلة‭ ‬تحول‭ ‬نوعية‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي (IFRS17) ؟

** ‭ ‬نعم،‭ ‬فتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭. ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدًا‭. ‬فهذا‭ ‬المعيار‭ ‬كما‭ ‬أشرت‭ ‬يغير‭ ‬طريقة‭ ‬المحاسبة‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬احتساب‭ ‬المخاطر‭ ‬الائتمانية‭ ‬والعمولات‭ ‬وغيرها‭. ‬وهنا‭ ‬فإن‭ ‬تجربة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬سواءً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬أفرزت‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬خاصة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تمتلك‭ ‬نظامًا‭ ‬قويًا‭ ‬تأثرت‭ ‬سلبًا‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الأصغر‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬كفاءة‭ ‬مالية‭ ‬أقل‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تحد،‭ ‬بل‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والكفاءة‭ ‬المالية،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭.‬

وهنا‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أشرنا‭ ‬إليه‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يمثل‭ ‬خيارًا‭ ‬أمثل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.‬

وشخصيًا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬جهة‭ ‬رقابية‭ ‬للأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬والاحتمالات،‭ ‬وأن‭ ‬يحث‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬ومع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬والتي‭ ‬يستوجب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تتواءم‭ ‬معها‭.‬

وفي‭ ‬النهاية‭ ‬هدف‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬كمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭ ‬خاصة‭ ‬حملة‭ ‬الوثائق‭. ‬

وتستمر‭ ‬التحديات

* ‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وما‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬نكسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ما‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالفترة‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة؟

** ‭ ‬بالفعل‭ ‬كانت‭ ‬فترة‭ ‬كورونا‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬وضعت‭ ‬الاقتصادات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنمو‭ ‬وإعادة‭ ‬الهيكلة‭. ‬فحوالي‭ ‬عامين‭ ‬توقف‭ ‬النمو‭ ‬بشكل‭ ‬تام،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬وتضع‭ ‬برامج‭ ‬التحفيز‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬واستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭. ‬ولكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭.‬

وهنا‭ ‬عندما‭ ‬نتساءل‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة،‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬لم‭ ‬يتعاف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬الجائحة،‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬تحد‭ ‬كبير،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لكبح‭ ‬جماح‭ ‬التضخم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أيضًا‭ ‬سحب‭ ‬السيولة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وانخفاض‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويتبع‭ ‬ذلك‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تداعياتها‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬مستمرة‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬كالطاقة‭.‬

وكل‭ ‬ذلك‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬تتواصل‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬لأن‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أمر‭ ‬معقد‭ ‬ويتطلب‭ ‬مددًا‭ ‬طويلة‭.‬

فجوة‭ ‬في‭ ‬الثقة

* ‭ ‬بصراحة‭.. ‬لماذا‭ ‬نجد‭ ‬دائما‭ ‬فجوة‭ ‬ثقة‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات؟‭ ‬فالشكوى‭ ‬المتكررة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬تقدم‭ ‬العروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬العملاء،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ (‬تتفنن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭)!.‬

** ‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بالوعي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬تملصًا‭ ‬أو‭ ‬هروبًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭. ‬نعم‭ ‬قد‭ ‬تعمد‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬خاصة‭ ‬الأصغر‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬تصعيب‭ ‬معالجة‭ ‬المطالبات‭. ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يرتبط‭ ‬الأمر‭ ‬بالتوعية‭. ‬وهي‭ ‬المشكلة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬نعاني‭ ‬منها‭ ‬والتي‭ ‬نناقشها‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬دائمًا‭. ‬فمثلا‭ ‬أنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬أغلب‭ ‬المؤمن‭ ‬لهم‭ ‬لا‭ ‬يقرأون‭ ‬عقد‭ ‬التأمين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬بوليصة‭ ‬التأمين‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬شروط‭ ‬العقد‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيله‭. ‬فمثلاً‭ ‬قد‭ ‬ينص‭ ‬العقد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬سنوات‭ ‬محددة‭ ‬للتصليح‭ ‬في‭ ‬الوكالة،‭ ‬وبعدها‭ ‬تكون‭ ‬التغطية‭ ‬في‭ ‬ورشات‭ ‬تصليح‭ ‬أخرى‭. ‬وبعض‭ ‬العقود‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المؤمن‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬السيارة‭ ‬لمبلغ‭ (‬الاستهلاك‭). ‬وهنا‭ ‬عندما‭ ‬يقع‭ ‬حادث‭ ‬لشخص‭ ‬يتصور‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬قسط‭ ‬التأمين‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬الشركة‭ ‬كامل‭ ‬التصليح‭ ‬وفي‭ ‬الوكالة‭. ‬وعندما‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬وقعه،‭ ‬تجد‭ ‬فيه‭ ‬تفاصيل‭ ‬كاملة‭.‬

لذلك‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سوليدرتي‮»‬‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬حق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬إننا‭ ‬تحولنا‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬الرقمي‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الفرع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬السيارة‭ ‬وإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التعويض‭.‬

مثال‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تحتفظ‭ ‬بقطع‭ ‬غيار‭ ‬في‭ ‬مخازنها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وتضطر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬القطع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤخر‭ ‬من‭ ‬تصليح‭ ‬السيارة‭. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المدفع‭ ‬وتواجه‭ ‬اللوم‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتهمونها‭ ‬بتأخير‭ ‬تصليح‭ ‬مركباتهم‭!.‬

الأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يتصور‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬التأمينية‭ ‬للسيارة‭ ‬مبلغًا‭ ‬محددًا‭ (‬كأن‭ ‬يكون‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مثلاً‭)‬،‭ ‬فإنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬قرأ‭ ‬العقد‭ ‬لوجد‭ ‬أن‭ ‬البند‭ ‬المختص‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬هو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬سعر‭ ‬السوق‭ (‬وفق‭ ‬تقييم‭ ‬محايد‭) ‬أيهما‭ ‬أقل‭. ‬وبالتالي‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بالعقد‭ ‬عندما‭ ‬تدفع‭ ‬سعر‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭.‬

لذلك‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬هو‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬السيارة‭ ‬15‭%‬‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬والتوجه‭ ‬الجديد‭ ‬لدينا‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لكل‭ ‬سيارة‭ ‬حسب‭ ‬نوعها‭ ‬واحتفاظها‭ ‬بقيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬مع‭ ‬السنوات‭.‬

وعمومًا،‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬لا‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬الالتزامات،‭ ‬فعقد‭ ‬التأمين‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬تعويض،‭ ‬وهدف‭ ‬التأمين‭ ‬ليس‭ ‬أن‭ ‬يربح‭ ‬المؤمن‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬أن‭ ‬تتهرب‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬التزاماتها‭. ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬بنود‭ ‬عقد‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭. ‬

من‭ ‬المسؤول؟

* ‭ ‬ألا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬أو‭ ‬موظفي‭ ‬المبيعات‭ ‬مثلا‭ ‬يلعبون‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬الثقة‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوعود‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح؟‭ ‬مثلا‭ ‬يختصر‭ ‬المندوب‭ ‬الأمر‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬يغطي‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬الأمام‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬بالكامل‭. ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬التدقيق‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التأمين‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي‭ ‬مثلاً‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأجزاء؟

** هذا‭ ‬صحيح،‭ ‬فهناك‭ ‬بعض‭ ‬الوسطاء‭ ‬يلعبون‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصورة‭ ‬السلبية‭. ‬فالهدف‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الوسيط‭ ‬هو‭ ‬البيع‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نسبته‭. ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات‭ ‬فقط،‭ ‬فالمشكلة‭ ‬موجودة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬فقد‭ ‬يوقع‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬بوليصة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬معين،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬قد‭ ‬ينخفض‭ ‬المبلغ‭. ‬وعندما‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬البوليصة‭ ‬نجدها‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتقلبات‭ ‬السوق‭ ‬والأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

هنا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشفافية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الوسيط‭ ‬مرخصًا‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وملتزمًا‭ ‬بالنظم‭ ‬والعقود‭ ‬بوضوح،‭ ‬وأن‭ ‬يوصل‭ ‬المعلومة‭ ‬كاملة‭ ‬للمؤمن‭ ‬له‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬ليس‭ ‬مختصًا‭ ‬ولا‭ ‬ملمًا‭ ‬بالجوانب‭ ‬القانونية‭. ‬وهنا‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬التوعية‭ ‬الكافية‭ ‬وقراءة‭ ‬العقد‭ ‬بالكامل‭ ‬قبل‭ ‬التوقيع‭ ‬عليه‭. ‬

* ‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬التوعية‭ ‬هنا؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬حاليا؟

** ‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬والمؤمن‭ ‬لهم‭ ‬يتحملون‭ ‬المسؤولية‭ ‬معًا‭. ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجهود‭ ‬التوعية‭.‬

* ‭ ‬اسمح‭ ‬لي‭ ‬بسؤال‭ ‬أخير،‭ ‬تقرير‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬تأمينية‭ ‬مثل‭ ‬السيارات‭ ‬والصحة‭ ‬والحياة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬بذكر‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭. ‬هل‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬لاسيما‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين؟‭ ‬وما‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬رأيك؟

** ‭ ‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تتعلق‭ ‬أيضا‭ ‬بالوعي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬فمثلا‭ ‬يعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المنزل‭ ‬مكلفة‭ ‬جدا‭. ‬والبعض‭ ‬يقول‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أدفع‭ ‬مالاً‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬لتأمين‭ ‬السيارة،‭ ‬فكم‭ ‬سيكون‭ ‬قسط‭ ‬تأمين‭ ‬منزل‭ ‬بالكامل؟

ولكن‭ ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬تأمين‭ ‬العقار‭ ‬أرخص‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات؟‭ ‬قد‭ ‬يفاجأ‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬ولكنه‭ ‬واقع‭ ‬فعلي‭. ‬فالنسبة‭ ‬المحتسبة‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬المنزل‭ ‬مثلا‭ ‬تكون‭ ‬1‭ ‬على‭ ‬الألف‭. ‬أي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬المنزل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فإن‭ ‬القسط‭ ‬يكون‭ ‬100‭ ‬دينار‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬المحتسبة‭ ‬للسيارة‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭. ‬

والمشكلة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬يعتبر‭ ‬التأمين‭ ‬أمرًا‭ ‬كماليًا‭ ‬غير‭ ‬مهم،‭ ‬ولا‭ ‬يلجأ‭ ‬إليه‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إجباريًا‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬فرض‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬البيوت‭ ‬الخاصة‭. ‬لذلك‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬مضاعفة‭ ‬للتوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬منظمة،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬تدفعه‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬رمزية‭ ‬للتأمين‭ ‬يغطي‭ ‬كل‭ ‬الخسائر‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأثاث‭ ‬والبناء‭ ‬وغيرها‭. ‬وبالتالي‭ ‬دفع‭ ‬100‭ ‬أو‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬لتأمين‭ ‬المنزل‭ ‬يعتبر‭ ‬رمزيًا‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭.‬

زيادة‭ ‬الوعي

تساؤلاتنا‭ ‬هذه‭ ‬ناقشناها‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬الأستاذ‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬وانطلاقة‭ ‬الحوار‭ ‬كانت‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1‭%‬‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬علق‭ ‬عليه‭ ‬بقوله‭:‬

يجيبنا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭: ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬نموًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭. ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1‭% ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬151‭.‬49‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬مساهمة‭ ‬فروع‭ ‬التأمينات‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الأقساط‭. ‬وهذا‭ ‬الزيادة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الاهتمام‭ ‬والنشاط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وهذا‭ ‬النمو‭ ‬يعكس‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬التأمين‭ ‬والطلب‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين،‭ ‬وتحسن‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العامة‭ ‬للبلاد،‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬استثمارات‭ ‬التأمين‭ ‬والتحوط‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭.‬

عوامل‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬الأرباح

* ‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬الأداء‭ ‬والأرباح؟

** ‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬قد‭ ‬تفسر‭ ‬تكرار‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بتراجع‭ ‬الأرباح‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المطرد،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭:‬

‭- ‬المنافسة‭ ‬القوية‭. ‬فهناك‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الشركات‭ ‬تخفض‭ ‬أسعارها‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬وهذا‭ ‬التنافس‭ ‬الشديد‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬هوامش‭ ‬الربح‭ ‬للشركات‭.‬

‭- ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المطالبات‭. ‬إذا‭ ‬شهدت‭ ‬الشركات‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬المطالبات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤمنين،‭ ‬وذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬الأرباح،‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬تكاليف‭ ‬المطالبات‭ ‬وتقليل‭ ‬الأرباح‭.‬

‭- ‬تقلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭. ‬فتأثير‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬العوائد‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭.‬

‭- ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬والتشريعات‭. ‬وهذه‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬واللوائح‭ ‬المالية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬وتكاليف‭ ‬الامتثال،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭.‬

‭- ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭. ‬فمثلا‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬الشركات‭ ‬بتقدير‭ ‬المخاطر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬ازدادت‭ ‬المخاطر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬خسائر‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

‭- ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭. ‬فقد‭ ‬تتغير‭ ‬طبيعة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬معها‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬وهذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الامتثال‭ ‬والتأمين‭.‬

وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مجتمعة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬الشكاوى‭ ‬وتراجع‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬متابعة‭ ‬وتقييم‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬بعناية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مناسبة‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الأعمال‭.‬

الشركات‭.. ‬والسوق

* ‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬المنافسة،‭ ‬وفي‭ ‬البحرين‭ ‬هناك‭ ‬21‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬وطنية،‭ ‬و10‭ ‬فروع‭ ‬لشركات‭ ‬تأمين‭ ‬أجنبية‭. ‬هل‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬مناسبا‭ ‬لسوق‭ ‬البحرين؟‭ ‬

** ‭ ‬لتقدير‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬والفروع‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مناسبًا‭ ‬أم‭ ‬كبيرًا‭ ‬لسوقها،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬ومعايير‭. ‬ومن‭ ‬ذلك‭: ‬

‭- ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬والسكان‭. ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬متناسبًا‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬السكان‭. ‬

‭- ‬التنافسية‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭. ‬فالمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬وأسعار‭ ‬منافسة‭. ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬توازن‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للشركات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ربح‭ ‬مستدام‭.‬

‭- ‬تنوع‭ ‬المنتجات‭ ‬والتغطية‭. ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الشركات‭ ‬تنوعًا‭ ‬كافيًا‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المتنوعة‭.‬

‭- ‬التنظيم‭ ‬والمراقبة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نظام‭ ‬فعال‭ ‬لمراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬الشركات‭ ‬وضمان‭ ‬التزامها‭ ‬باللوائح‭ ‬والقوانين‭.‬

‭- ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬أي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬لدعم‭ ‬استدامة‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭.‬

‭- ‬التكاليف‭ ‬والكفاءة‭. ‬فعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكاليف‭ ‬إدارية‭ ‬زائدة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الشركات‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التشغيلية‭.‬

‭- ‬التنوع‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ما‭ ‬عني‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشركات‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وهنا،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬مراعاة‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬العدد‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬مناسبًا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬متابعة‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ومراجعة‭ ‬النمو‭ ‬والتنظيم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسوقية‭.‬

وهنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬تعد‭ ‬خياراً‭ ‬مناسباً‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬نمو‭ ‬جيدة‭.‬

المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الدولي

* ‭ ‬يتوقع‭ ‬المراقبون‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬منها‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬ (IFRS17) ، ما‭ ‬الذي‭ ‬تضيفه‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬للقطاع؟

** ‭ ‬تعمل‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬المحاسبي‭ ‬رقم‭ ‬17‭. ‬والتي‭ ‬تضيف‭ ‬لقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬شفافية‭ ‬مالية‭ ‬محسّنة،‭ ‬وتقييمًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬للمخاطر،‭ ‬وتحسينًا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا،‭ ‬وتم‭ ‬فرض‭ ‬تطبيقه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2023‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ننظر‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬ويوفر‭ ‬فرصة‭ ‬لتحسين‭ ‬الأنظمة‭ ‬والعمليات‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬بالفعل‭ ‬رحلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وفقًا‭ ‬للتعاميم‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي (CBB).

كما‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الأخيرة‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬محلل‭ ‬اكتواري‭ ‬بحريني‭ ‬داخلي‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬المعقد‭ ‬وفي‭ ‬بناء‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬بحرينية‭ ‬موهوبة‭.‬

صورة‭.. ‬ليست‭ ‬دقيقة

* ‭ ‬ألا‭ ‬تتفق‭ ‬معي‭ ‬إنه‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬التأمين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأفراد‭ ‬إزاء‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬تتفنن‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بشروط‭ ‬البوليصة‭. ‬بصراحة‭.. ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك؟‭ ‬ولماذا‭ ‬تعجز‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬السلبية؟‭ ‬

** ‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬ليست‭ ‬دقيقة‭ ‬دائمًا‭. ‬فتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديات‭ ‬حقيقية‭ ‬ومعقدة،‭ ‬والصورة‭ ‬السلبية‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بسبب‭ ‬تجارب‭ ‬سلبية‭ ‬لبعض‭ ‬العملاء‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لبناء‭ ‬سمعة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬وأهداف‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الحوكمة‭. ‬تحسين‭ ‬الشفافية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬وتواصل‭ ‬فعال‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬السلبية‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭.‬

ويمكن‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غياب‭ ‬دور‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬بسبب‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬منها‭:‬

‭- ‬قلة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬التأمين‭. ‬ففي‭ ‬بعض‭ ‬المجتمعات،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قلة‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬التأمين‭ ‬وفوائده‭. ‬والناس‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬الفوائد‭ ‬الكاملة‭ ‬للتأمين‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬المخاطر‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحوادث‭.‬

‭- ‬الاهتمام‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الفوري‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬فبعض‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬قد‭ ‬يفضلون‭ ‬استثمار‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تجلب‭ ‬عوائد‭ ‬فورية‭ ‬وواضحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬أموال‭ ‬لشراء‭ ‬تأمين‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحتاجونه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

‭- ‬قلة‭ ‬الحوادث‭ ‬الكبيرة‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجتمعات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعتبر‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬كبيرة‭ ‬أو‭ ‬مخاطر‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬منخفض‭ ‬جدًا،‭ ‬ما‭ ‬يجعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬لشراء‭ ‬التأمين‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬يعتمد‭ ‬دور‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬والاحتياجات‭ ‬والظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المعنية‭.‬

التأمين‭ ‬على‭ ‬العقار

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬شبه‭ ‬غائب‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬المعنية‭ ‬بأداء‭ ‬القطاع‭ ‬بالمملكة؟‭ ‬هل‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬غيابا‭ ‬لثقافة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المجتمعات؟

** ‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬ممتلكات‭ ‬الأفراد‭ ‬والعائلات‭. ‬ففي‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬حوادث‭ ‬السرقات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬التأمين‭ ‬تعويضًا‭ ‬ماليًا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬الإصلاح‭ ‬أو‭ ‬الاستبدال‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬والعقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬تشمل‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لانخفاض‭ ‬هذه‭ ‬النسب‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المنخفض‭ ‬حيال‭ ‬أهمية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬نتيجة‭ ‬للتركيز‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬فهم‭ ‬كامل‭ ‬للفوائد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفرها‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭.‬

لذلك،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬حملات‭ ‬توعية‭ ‬وتثقيف‭ ‬تستهدف‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬لشرح‭ ‬فوائد‭ ‬وأهمية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التأمين‭.‬

رقمنة‭ ‬القطاع

* ‭ ‬ختاما‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬عليه‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬رأيك؟

** ‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬سيكون‭ ‬رقميًّا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التأمين‭ ‬ (InsurTech) تسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬أبطأ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬ (FinTech) ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التغيرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬والمنافسة‭ ‬تحتم‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬تغيير‭ ‬قنوات‭ ‬التوزيع‭ ‬والمنتجات‭ ‬وتقنية‭ ‬الاكتتاب،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬بحيث‭ ‬تعالج‭ ‬الرقمنة‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لتلبية‭ ‬مطالبات‭ ‬العملاء‭.‬

المعايير‭ ‬الجديدة

ننتقل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين،‭ ‬لنسأل‭ ‬رئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬حول‭ ‬تقييمه‭ ‬لأداء‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬

في‭ ‬الواقع‭ -‬يجيب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭- ‬تؤكد‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬يسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬مطردة‭ ‬وإيجابية‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صافي‭ ‬الأقساط‭ ‬المكتسبة‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬ألا‭ ‬تشكو‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬الأرباح؟

** ‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬لم‭ ‬نلحظ‭ ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وإيجابي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الجديدة‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬مطالبات‭ ‬تأمين‭ ‬المركبات‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬والمعالجات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭.‬

* ‭ ‬ألا‭ ‬يمثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحديا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته؟

** ‭ ‬نعم،‭ ‬فالأرقام‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬21‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬وطنية،‭ ‬و10‭ ‬فروع‭ ‬لشركات‭ ‬تأمين‭ ‬أجنبية،‭ ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬يعد‭ ‬كبيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬سوقنا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬مقارنته‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحصص‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الأقساط‭.‬

* ‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬اعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬منها‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الدولي (IFRS17) ، ما‭ ‬الذي‭ ‬أضافته‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬للقطاع؟

** ‭ ‬نعم،‭ ‬يمنح‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الجديد‭ ‬المساهمين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬للبيانات‭ ‬المالية‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تأثير‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الشركات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعلم‭ ‬بشأنه،‭ ‬حيث‭ ‬سيستمر‭ ‬تأثيره‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الشركات‭ ‬التكافلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الجديد‭.‬

فهم‭ ‬خاطئ

* ‭ ‬ألا‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬تتعلق‭ ‬في‭ ‬الثقة‭ ‬بمصداقية‭ ‬الشركات‭ ‬وجديتها‭ ‬في‭ ‬التعويض؟‭ ‬

** ‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الفهم‭ ‬الخاطئ‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬الوعي‭ ‬بمحتوى‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭.‬

وبالمقابل‭ ‬يمكن‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وجمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬يلعبان‭ ‬دورا‭ ‬فاعلا‭ ‬ومهما‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭.‬

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬التأمين؟‭ ‬ألا‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تخصص‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬إعلاناتها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لأهداف‭ ‬التوعية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية؟

** ‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬البحرين،‭ ‬فبالفعل‭ ‬أغلب‭ ‬إعلانات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬تركز‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الصحفية‭ ‬أو‭ ‬للترويج‭ ‬لمنتج‭ ‬أو‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬معينة‭.‬

* ‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬التأمين‭ ‬بالبحرين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬مازال‭ ‬شبه‭ ‬مغيب،‭ ‬ألا‭ ‬يثير‭ ‬ذلك‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التأمين؟

** ‭ ‬يعد‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬المنزل‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الاستثمارات‭ ‬للأسر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تغطية‭ ‬تأمينية‭ ‬لحمايته‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬قد‭ ‬تلحق‭ ‬به‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬معظم‭ ‬الأسر‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬بناء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منزل‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إشكالية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬بأن‭ ‬تكلفة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المنزل‭ ‬تعتبر‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية،‭ ‬والاعتقاد‭ ‬الخاطئ‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬بمقارنة‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تأمين‭ ‬المركبات‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬قسط‭ ‬تأمين‭ ‬مقداره‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتأمين‭ ‬مركبة‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬10000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ويفترضون‭ ‬دفع‭ ‬قسط‭ ‬تأمين‭ ‬مقداره‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتأمين‭ ‬منزل‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬100000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وهذا‭ ‬اعتقاد‭ ‬خاطئ‭ ‬تماما،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬منزل‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬100000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬قسط‭ ‬تأمين‭ ‬مقداره‭ ‬35‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬سنوياً‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭.‬

ولكن‭ ‬بالمقابل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تمويل‭ ‬شرائها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنوك،‭ ‬يكون‭ ‬التأمين‭ ‬فيها‭ ‬متطلبا‭ ‬إلزاميا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬الممولة‭. ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬إجمالي‭ ‬القسط‭ ‬منخفضا‭ ‬كنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المحفظة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬عند‭ ‬إضافة‭ ‬المخاطر‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية‭.‬