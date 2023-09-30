أوكرانيا تزيد الإنفاق على الإنتاج العسكري سبعة أضعاف في عام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بأن مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل ينص على زيادة الإنفاق على الإنتاج العسكري بمقدار 7 مرات إلى حوالي 56 مليار غريفنيا (1.5 مليار دولار).

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام": "في مشروع ميزانية الدولة لعام 2024، زدنا تكلفة إعداد وإنتاج الوسائل الدفاعية سبعة أضعاف - إلى 55.8 مليار غريفنيا".

كما تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن إطلاق عدد من مشاريع الطائرات المسيرة في العام الجاري 2023.

وفي 15 سبتمبر، أعلن شميغال أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت مشروع ميزانية لعام 2024 بإنفاق عسكري قياسي قدره 45.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الإنفاق على المجال الاجتماعي والطب والتعليم.

وأفادت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع بمستوى يزيد عن 48 مليار دولار، وهو ما يمثل 23% من الناتج الإجمالي.

روسيا اليوم