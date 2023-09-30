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امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

9/30/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
وتحذر الارصاد الجوية الاحد من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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