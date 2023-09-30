وفاة ممثل سعودي مخضرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة، الفنان السعودي القدير أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاما، وفق ما أعلنت ابنته.

ونعى عدد من الفنانين والمثقفين الفنان الراحل أحمد بن محمد السريع، داعيين له بالرحمة.

من هو أحمد بن محمد السريع؟

ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات.

قدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرسا في إحدى مدارس السعودية.

من أعماله مسلسلات: "وينك يا درب الغنيمة"، و"طاش ما طاش"، و"عائلة أبو رويشد"، و"ضيف شرف"، و"أحلام ضائعة"، و"الغربال"، و"حكاية قصيرة"، و"حمود ومحيميد".

روسيا اليوم