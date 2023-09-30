وفاة ممثل سعودي مخضرم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة، الفنان السعودي القدير أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاما، وفق ما أعلنت ابنته.
ونعى عدد من الفنانين والمثقفين الفنان الراحل أحمد بن محمد السريع، داعيين له بالرحمة.
من هو أحمد بن محمد السريع؟
ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات.
قدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرسا في إحدى مدارس السعودية.
من أعماله مسلسلات: "وينك يا درب الغنيمة"، و"طاش ما طاش"، و"عائلة أبو رويشد"، و"ضيف شرف"، و"أحلام ضائعة"، و"الغربال"، و"حكاية قصيرة"، و"حمود ومحيميد".
روسيا اليوم
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