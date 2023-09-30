عش الحياة.. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ‎في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، طرح النجم عمر العبداللات، أحدث أغانيه "عش الحياة"، في تعاون فني هو الأول يجمعه بالشاعر السعودي، معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.‎الأغنية التي لحنها العبداللات بنفسه ووزعها موسيقياً المايسترو مدحت خميس، وقام بالمكساج والماسترنج جاسم محمد، تتناول قضية شحذ همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر.‎وتلتقي كلمات الأغنية المكتوبة بإحساس الشاعر وتجربته العميقة في الحياة، مع الألحان ليتحول النص الشعري إلى قطعة موسيقية تشرح مقاصد الكلام.



‎وتقول الأغنية: "ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة الي تخاف منها.. قولها/ من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها/ اتعب على نفسك.. الين انك تصير.. يا انت فوق الشمس.. ولا حولها/ وما يلتقي وصف الصغير مع الكبير.. وكبر الأوادم غير كبر عقولها".

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