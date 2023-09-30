توقيع اتفاقية تأسيس لومينوس لايف + في العراق بالشراكة مع مجموعة الحنظل الدولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّعت لومينوس لايف + القابضة يوم السبت الموافق 30 أيلول 2023 ممثلة بمؤسسها والرئيس التنفيذي السيد إبراهيم الصفدي اتفاقية مع مجموعة الحنظل الدولية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي السيد نور الحنظل، لتأسيس لومينوس لايف + العراق وبحضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة تحت عنوان "رؤية مشتركة لحياة أفضل ومستقبل موثوق" في إطار جهود متواصلة أطلقتها لومينوس لايف + لتوسيع نطاق رسالتها الهادفة إلى تمكين الشباب في العالم العربي علميًا ومهنيًا.

وأشارت كلمات المتحدثين في الحفل الذي أقيم في مقر لومينوس لايف + في عمان، الأردن إلى أن هذه الشراكة تجسّد التزامًا قويًا بتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم الفرص التعليمية والمهنية لهم بمفهوم مبتكر، حيث تقدّر إمكانيات المواهب الشابة في المنطقة بأكثر من 185 مليون موهبة متاحة بحلول عام 2030، وهذا يمثل إمكانات هائلة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد.

السيد إبراهيم الصفدي، المؤسس والرئيس التنفيذي للومينوس لايف +، أشاد بأهمية هذه الشراكة وأكد أن لومينوس لايف + تلتزم بتقديم دعم شامل للشباب في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، مع التركيز على تحسين الرفاهية الجسدية والعقلية. وأضاف: " تشتمل استراتيجية النمو وتوسعة النطاق للومينوس لايف + على تقديم خدمات متكاملة للشباب، بما في ذلك التعليم عالي الجودة وبرامج تمويل ميسّرة وفرص عمل لائقة ومستدامة. يهدف هذا العمل إلى تمكين الملايين من الشباب حول العالم للبدء في رحلات تعلّم مدى الحياة وتحقيق أهدافهم."

من جانبه، أكد السيد نور الحنظل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحنظل الدولية إلى أن انطلاقة هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بفرص التعليم والتدريب للشباب في كافة محافظات العراق. وأضاف قائلًا: "ستمكننا هذه الشراكة من تحقيق رؤيتنا في تمكين الشباب العراقي ضمن رحلة تعلّم تستمر مدى الحياة، حيث سنلتزم من خلال لومينوس لايف + العراق بتوفير الدعم والمساندة لتأمين أكثر من 50,000 فرصة عمل لائقة للشباب العراقي بحلول عام 2030."

تجدر الإشارة إلى أن لومينوس لايف + القابضة تملك خبرة محلية وإقليمية طويلة في مجال التعليم والتدريب وأن مجموعة الحنظل الدولية تعتبر من أهم مؤسسات القطاع الخاص في العراق وتنشط في أكثر من قطاع حيوي سيضاف إليها بموجب هذه الشراكة نشاط يتوقع أن يكون له أثرًا عظيمًا على مستقبل آلاف الشباب في العراق وخارجه.







