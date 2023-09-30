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روغوزين: القوات الأوكرانية تحشد عناصر مشاة البحرية عند إنِرغودار

9/30/2023 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، ديمتري روغوزين، أن القوات الأوكرانية تحشد عناصر مشاة البحرية عند إنرغودار.
وقال روغوزين معلقا على المعلومات حول التحضير الأوكراني لهجوم جديد على محوري خيرسون وزاباروجيه: "يجب أن نتوقع محاولات عبور النهر من قبل العدو في منطقة إنرغودار، وكذلك عند خزان كاخوفكا، نلاحظ حشدا لقوات مشاة البحرية الأوكرانية في هذه المناطق".
وأشار روغوزين إلى أن هذه التوقعات قائمة على المراقبة المستمرة لتحركات العدو، مضيفا "في حال اتباع العدو للاستراتيجيات الكلاسيكية، علينا أن نتوقع محاولاته لشن هجمات على محور أوريخوفو-بولوغوفكا في منطقة فيربوفوي".
في 29 سبتمبر الجاري، أخبر مصدر مقرب من سلطات كييف أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشن هجوم على محوري خيرسون وزاباروجيه في أوائل أكتوبر، بهدف السيطرة على محطة زاباروجيه للطاقة النووية.

روسيا اليوم

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