Saturday, 30 September 2023 10:49 GMT

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

9/30/2023 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت نتائج القبول الموحد للدبلوم في تمام الساعة السابعة مساء.
وبدأت وزارة التعليم العالي عبر وحدة تنسيق القبول الموحد عند الساعة السابعة بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30092023000208011052ID1107169718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث