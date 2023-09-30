التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم
التاريخ
9/30/2023 3:14:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت نتائج القبول الموحد للدبلوم في تمام الساعة السابعة مساء.
وبدأت وزارة التعليم العالي عبر وحدة تنسيق القبول الموحد عند الساعة السابعة بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.
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