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بايدن: محاولات إغلاق الحكومة الأمريكية غير مقبولة

9/30/2023 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي غلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.
وكتب بايدن منشورا عبر حسابه الرسمي على الشبكة الاجتماعية "إكس"، جاء فيه: "هناك أشخاص في الكونغرس يزرعون الكثير من الخلافات، لدرجة أنهم يستعدون لإغلاق الحكومة الليلة، هذا أمر غير مقبول".
وفي وقت سابق، أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

روسيا اليوم

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