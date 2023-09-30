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رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة

9/30/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع عمولة شحن مركبات الكهرباء بمقدار (3) قروش /ك.و.س للشواحن السريعة.
وبحسب قرار الهيئة، يصبح سعر الكيلو واط (8) قروش، بدلا من (5) قروش، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 تشرين أول 2023.




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