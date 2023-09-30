رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة
التاريخ
9/30/2023 3:14:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع عمولة شحن مركبات الكهرباء بمقدار (3) قروش /ك.و.س للشواحن السريعة.
وبحسب قرار الهيئة، يصبح سعر الكيلو واط (8) قروش، بدلا من (5) قروش، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 تشرين أول 2023.
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