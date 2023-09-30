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الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية

9/30/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة Su-35S، أسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة جوية.
وجاء في بيان الوزارة أن“طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.

وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز Su-35S كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية تمكنوا من تدميرها.

روسيا اليوم

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