الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة Su-35S، أسقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة جوية.
وجاء في بيان الوزارة أن“طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.
وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز Su-35S كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية تمكنوا من تدميرها.
روسيا اليوم
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