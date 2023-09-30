الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب بكل معنى الكلمة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم السبت، بأن الحقائق والتاريخ أثبتا مرارا بأن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب" بكل معنى الكلمة.
جاء ذلك ردا على تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية، يزعم أن الصين استثمرت مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة على مستوى العالم.
وقال تشاو لي جيان، إن تقرير الخارجية الأمريكية بحد ذاته معلومات مضللة لأنه يحرف الوقائع والحقيقة، مضيفا: "في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح الفضاء المعلوماتي العالمي".
ولفت إلى أن المركز المعني الذي أعد التقرير، يشارك في الدعاية والتسلل باسم "الانخراط العالمي"، واصفا إياه بانه "مصدر للتضليل ومركز لقيادة حرب الإدراك".
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