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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب بكل معنى الكلمة

9/30/2023 3:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم السبت، بأن الحقائق والتاريخ أثبتا مرارا بأن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب" بكل معنى الكلمة.
جاء ذلك ردا على تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية، يزعم أن الصين استثمرت مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة على مستوى العالم.
وقال تشاو لي جيان، إن تقرير الخارجية الأمريكية بحد ذاته معلومات مضللة لأنه يحرف الوقائع والحقيقة، مضيفا: "في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح الفضاء المعلوماتي العالمي".
ولفت إلى أن المركز المعني الذي أعد التقرير، يشارك في الدعاية والتسلل باسم "الانخراط العالمي"، واصفا إياه بانه "مصدر للتضليل ومركز لقيادة حرب الإدراك".

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