وفاة فنان مصري مخضرم- صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا اليوم السبت الفنان المصري محمد فريد، عقب تعرضه لوعكة صحية، وفق ما أفاد به عضو مجلس نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب الفنان إيهاب فهمي: "الأستاذ الغالي محمد فريد فى ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى الفنان الراحل محمد فريد من محنة مرضية صعبة في أيامه الأخيرة، دفعت ابنته لمناشدة محبيه الدعاء له.

يشار إلى أن الفنان الراحل محمد فريد تألق في العديد من الأدوار الثانوية، ومن أهم أدواره كانت في مسلسل "غريب في المدينة"، وكذلك دوره في مسلسلي "ليالي الحلمية"، وفيلم "الشيطانة التي أحبتني".









روسيا اليوم