القبض على أحد مؤسسي صندوق عملات مشفرة وسجنه في سنغافورة

اعتُقل أحد مؤسسي صندوق التحوط في العملات المشفرة المنهار ثري آروز كابيتال في سنغافورة وأودع السجن أربعة أشهر، وفقاً للجهة القائمة على تصفية الشركة.

وكانت الشركة، ومقرها في سنغافورة، قد تقدمت، العام الماضي، بطلب لإشهار إفلاسها، بعدما منيت بخسائر إثر عمليات بيع واسعة للأصول راهنت عليها وسط انخفاض الأسعار في أسواق العملات المشفرة.

وقالت شركة تينيو، المكلفة إدارة عملية تصفية ثري آروز، في بيان، في ساعة متأخرة أمس، إن سو تشو اعتقل في مطار شانغي بسنغافورة أثناء محاولته مغادرة المدينة.

وجاء اعتقاله بعد أن قالت شركة تينيو إنها حصلت على أمر إحالة هذا الأسبوع بحق تشو لعدم امتثاله لتحقيقاتها في إفلاس الشركة.

وقالت تينيو إن «أوامر الحبس الصادرة عن محاكم سنغافورة حكمت على السيد تشو بالسجن لمدة أربعة أشهر».

وأضافت أن شريكه المؤسس كايل ديفيز حُكم عليه أيضاً بالسجن أربعة أشهر، لكن «مكان وجوده لا يزال مجهولاً في هذا الوقت».

وأوضحت تينيو أن السلطة النقدية في سنغافورة كانت قد منعت الرجلين «من القيام بأنشطة استثمارية منظمة لمدة تسع سنوات لكل منهما».

يحاول المصفي، الذي أوكلته محكمة في الجزر العذراء البريطانية إدارة عملية الإفلاس، استرداد أصول ثري آروز وتحقيق عوائد لدائنيها بعد إفلاس الشركة.

ومع ذلك، فقد اتهمت مؤسسة التصفية تشو وديفيز بعدم التعاون مع جهود إعادة الأموال وعدم تقديم معلومات طوعاً.

وفي تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو، قال الرجلان إنهما كانا مسافرين منذ انهيار صندوق التحوط، بما في ذلك إلى جزيرة بالي الإندونيسية حيث كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج والتأمل. ولم ترد شرطة سنغافورة على الفور على طلب للتعليق.