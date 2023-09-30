مبادرة لتمويل سلاسل توريد المعادن المهمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مصادر إخبارية أن مجموعة السبع سوف تقيم إطار عمل جديداً لتمويل ودعم سلاسل التوريد في المعادن المهمة التي تستخدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية.
وقالت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية إنه من المقرر الإعلان عن الشراكة من أجل «تحسين مرونة وشمولية سلاسل التوريد» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر أن تنطلق في التاسع من أكتوبر بالمغرب.
وأضافت الصحيفة أن المبادرة سوف توفر التمويل والدعم التكنولوجي لمساعدة الدول التي تقوم بتعدين المعادن المهمة للارتقاء بسلسلة التوريد إلى المعالجة والتكرير والتصنيع.
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن التقرير، سوف تسهم اليابان بخمسة ملايين دولار في الصندوق الجديد الذي سوف يكون جزءاً من البنك الدولي.
ومن المرجح أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا.
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