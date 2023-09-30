بمشاركة 22 مختصاً بالثروة المعدنية من 12 دولة عربية.. ملتقى الفجيرة للتعدين يبحث سبل تنشيط السياحة الجيولوجية

استضافت الفجيرة الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بدولة الإمارات، وذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، والمعرض المصاحب له، المنعقد في الإمارة خلال الفترة 26 إلى 28 سبتمبر 2023، وقد ترأس وفد الدولة خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة، بمشاركة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعة، بالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين، بمشاركة 22 مختصاً في قطاع الثروة المعدنية، يمثلون 12 دولة عربية.

وتم افتتاح أعمال الاجتماع، بكلمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تم من خلالها استعراض جهود المنظمة، ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي، والأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا القطاع، منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي، والإنجازات الرئيسة التي حققتها.

ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات، وتضمنت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع، منها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب، المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والنظام الاسترشادي التعديني للدول العربية، ومعادن الانتقال الطاقي واستراتيجيات الدول العربية للتحول إلى الطاقة المتجددة، وكذلك الدور الذي يلعبه قطاع التعدين فيها، ودور قطاع التعدين في خفض البصمة الكربونية للدول، للوصول إلى الحياد المناخي، مع استعراض تجارب الدول العربية.

منصة لمعادن الانتقال الطاقي

كما ناقشت موضوع وضع منصة لمعادن الانتقال الطاقي، وتهيئة المحاجر والمناجم القديمة لتنشيط السياحة الجيولوجية في هذه الأماكن، بالإضافة إلى مناقشة استضافة المؤتمر العربي السابع عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له.

رحب المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالمشاركين، مؤكداً على أهمية الاجتماع، خاصةً مع تزامنه مع عام الاستدامة، وقُرب انعقاد مؤتمر الأطراف cop28، المعني بتغيّر المناخ.

خفض البصمة الكربونية

وأوضح علي قاسم أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد خطط واستراتيجيات فعّالة على صعيد خفض البصمة الكربونية، والحفاظ على الموارد المعدنية لضمان استدامتها، مؤكداً أن قطاع التعدين بإمارة الفجيرة، يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.

وأشاد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، خلال ترؤسه الاجتماع، بالمواضيع التي تمت مناقشتها، والتي تؤكد على ضرورة تطوير قطاع التعدين العربي واستدامته، وخفض البصمة الكربونية له، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، في التحوّل الطاقي خلال الفترة المقبلة.