30 دولة و1000 مشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار بدبي

اختتم معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار في الشرق الأوسط فعاليات الدورة السادسة بنجاح، بعد حدث فريد من نوعه جمع قادة الصناعة والمصنعين وكبار المهندسين من مختلف القطاعات. وقدم المؤتمر الذي ركز على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة منصة فريدة لأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص والحلول الريادية لمواجهة أبرز التحديات التي يشهدها هذا المجال.

وسلط معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار 2023 الضوء على أهمية الآلات الدوارة، كما أكّد ضرورة الالتزام الجماعي بالسعي نحو الابتكار والتقدم. وشهد مشاركة أكثر من 30 دولة ومنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لأكثر من 70 شركةً مثل شركة سبكيم وكيونتشانغ ليمتد وسيمنز إنيرجي، وبحضور ما يزيد على 1000 مشارك وزائر.

وأكد صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة الشركة المنظمة للمؤتمر، أهمية عقد الحدث الذي يتزامن مع تسارع التطورات التكنولوجية نحو التحول الرقمي فسلط الضوء على مستقبل قطاع الآلات الدوارة وإمكاناتها الواعدة في دعم مسيرة التطور الرقمي.

وأضاف: «إن مشاركتنا الفعّالة في الساحة العالمية واستفادتنا من تجارب متعددة والتزامنا الراسخ مواكبة آخر التطورات لا يزيدنا ذلك إلا يقيناً وإيماناً بأننا في أتم الجهوزية والاستعداد لتجاوز الحدود التقليدية وإعادة تعريف معايير هذا القطاع من جديد. إن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر لا يعكس فقط التزامنا الابتكار، وإنما يظهر أيضاً مدى حرصنا الكبير على تعزيز مسيرة التقدم الرقمي. ومع كل تفاعل جديد نشأ في المؤتمر، ومع كل فكرة تم تبادلها، ومع كل حل ريادي تم طرحه، نزداد ثقةً بأننا لا نتصدى للتحديات فحسب، وإنما نرسم معايير جديدةً للتميز والأداء في مختلف القطاعات أيضاً».

وإضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال بين رواد قطاع الآلات الدوارة والمبتكرين، أسهم المؤتمر في تحفيز التعاون والتآزر بين المشاركين، ما يعني تمهيد الطريق نحو الارتقاء بقطاع الآلات الدوارة على المستوى العالمي كما تم التركيز في المؤتمر على تحويل الأفكار الابتكارية إلى معايير عملية قابلة للتنفيذ بهدف تحسين طرائق العمل كما شملت الموضوعات المحورية التي تمت مناقشتها نجاح الجهود المتعلقة بتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحويل التوربينات الغازية إلى توربينات خالية من انبعاثات الكربون، إضافة إلى أهمية استخدام الهيدروجين وقوداً وغيرها من الموضوعات المهمة.

وشهد المؤتمر حضور خبراء وممثلين عن قطاعات متنوعة، مثل قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الكيماوية، فأكد الخبراء الأثر العميق للجوانب التي يتناولها المؤتمر في ربح الأعمال وضمان السلامة في مجال إنتاج الطاقة. وتناولت النقاشات التي دارت في أروقة المؤتمر تحليل العلاقات المعقدة بين عائد الاستثمار وتوافر الآلات الدوارة التي تتسم بالجودة العالية والكفاءة المتميزة.

كما تناول المؤتمر التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الآلات الدوارة وسبل وضع معايير جديدة للتميز والأداء الابتكاري، وقدم فرصة مثالية لوضع خريطة طريق تسهم في تطوير قطاع الآلات الدوارة بتبادل التجارب والخبرات المعرفية وروح التعاون الجماعية التي سادت في الحدث.