دوسلدورف الوجهة الثالثة لـ«الاتحاد للطيران» في ألمانيا



استأنفت «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات رحلاتها المباشرة إلى مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا عبر إطلاق أول رحلة افتتاحية أول أمس الخميس.. لتنضم دوسلدورف بذلك إلى ميونخ وفرانكفورت وتصبح الوجهة الثالثة للاتحاد للطيران في ألمانيا.

يأتي استئناف حركة الطيران تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألمانيا (شمال الراين وستفاليا) ويفتح الاتصال الجديد مسارات واعدة أمام المشاريع السياحية والتجارية بين البلدين.. وبموجب التعاون ستنطلق ثلاث رحلات أسبوعية لإعادة تشغيل الجسر بين أبوظبي ودوسلدورف.

وفي هذا الإطار، قال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الاتحاد للطيران لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إعادة الربط بين أبوظبي ودوسلدورف سيسهم في تبادل الخبرات والثقافات، مشيراً إلى أهمية التعاون لاستقطاب المسافرين من دوسلدورف كونها مدينة تجمع مزيجاً من الثقافات، ولفت إلى دور مبنى المطار الجديد في مطار أبوظبي الدولي الذي سيوفر تجربة جديدة وغير اعتيادية للمسافرين.

من جانبه قال إدوارد فوذرنغهام، نائب الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران على هامش الرحلة الافتتاحية إلى دوسلدورف: «مع الرحلة الافتتاحية، يسعدنا إعادة ربط أبوظبي وشمال الراين - وستفاليا، ونتطلع إلى هذا الاتصال بتفاؤل وحماس، وحريصون على تعزيز ازدهار الشراكة مع مطار دوسلدورف الدولي».

وأضاف: «تعزز عودة رحلات دوسلدورف التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الألمانية وتعكس العلاقة المرنة والمتنامية بين المدينتين، وتم تصميم خط الرحلات لدعم التبادلات التجارية والثقافية والأعمال، ليوفر للمسافرين ممراً مباشراً بين الوجهات.. وتقوم الاتحاد بتشغيل طائراتها من طراز بوينج 9-787 دريملاينر، التي تضم 28 مقعد استوديو لدرجة رجال الأعمال، و271 مقعداً ذكياً في الدرجة الاقتصادية لتوفير تجربة سلسة للمسافرين.. وستنطلق الرحلات الأسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



ومن جهته أشاد إيكهارد ميشكا، مدير تطوير سوق الطيران في مطار دوسلدورف الألماني الدولي بجهود كل من الاتحاد للطيران ومطار دوسلدورف الدولي في نجاح إعادة تشغيل الرحلات الجوية لتطوير حركة السياحة والتجارة من خلال الترويج للرحلة والحصول على المزيد من العملاء للاتحاد للطيران وذلك نظراً لأهمية حركة المرور التجارية والترفيهية وتبادل الثقافات والأعمال للبلدين.

وأضاف ميشكا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) بمناسبة عودة الرحلات المباشرة لطيران الاتحاد إلى مطار دوسلدورف أول من أمس إلى استعداد المطار لاستقبال نحو 1.1 مليون مسافر خلال الأسبوعين المقبلين، ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة الخريف التي تبدأ بنهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أهمية التعاون مع طيران الاتحاد التي ستسهم في تطوير حركة الطيران وتعزيز القطاع السياحي لكلا البلدين.

وقال إيكهارد ميشكا إن المطار استضاف العام الماضي نحو 16 مليون مسافر، متوقعاً ارتفاع أعداد المسافرين بنهاية العام الجاري إلى 19 و20 مليون مسافر، وذلك نظراً لنمو حركة الطيران وزيادة أعداد الرحلات والشركاء، مشيراً إلى إسهام التعاون مع طيران الاتحاد في الوصول إلى هذا المستهدف.

وسيستقبل المطار نحو 3 رحلات أسبوعية من طيران الاتحاد، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع الناقلات الخليجية ومن دول الشرق الأوسط، حيث يستقبل المطار رحلتين أسبوعيتين من طيران الإمارات، وسيستقبل المطار 10 رحلات أسبوعية من دولة قطر في شهر ديسمبر.

ويعد مطار دوسلدورف الدولي بوابة ألمانيا الجوية على العالم، كونه ثالث أكبر مطار تجاري فيها ويخدم شمال الراين - وستفاليا إحدى مقاطعات ألمانيا الـ 16، ويحتل المطار مكانة بارزة كمركز دولي يسهم في دفع عجلة النقل الجوي في شمال الراين وستفاليا التي تعد واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في العالم.