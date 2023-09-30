9 مليارات درهم سوق مراكز البيانات في الإمارات 2028

أظهرت دراسة تحليلية حديثة أن صناعة البيانات في دولة الإمارات باتت عاملاً مهماً لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، فيما أطلقت الحكومة عدداً كبيراً من السياسات والاستراتيجيات والقوانين لتوظيف البيانات في شتى المجالات.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن دولة الإمارات أصبحت وجهة إقليمية أولى لاستضافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالصناعة، حيث شهدت إنشاء مراكز بيانات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، لاستيعاب التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وأضافت دراسة «إنترريجونال» إن بعض التقديرات تشير إلى أن حجم سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات يتوقع أن يصل إلى نحو 6.3 مليارات درهم في سنة 2027، وإلى نحو 9 مليارات درهم في سنة 2028، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة في الدولة.

ووفقاً لـ«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»: تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي لتهيئة فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة وشبكات الجيل الخامس وتطورات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وميتافيرس وغيرها.

منافسة آسيوية

وأكد «إنترريجونال» أنه في ظل التسارع التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، تحرص دولة الإمارات ضمن قارة آسيا على اتخاذ موقع الريادة في سوق صناعة البيانات.

وبحسب تقرير صادر عن شركة رينوب للبحوث (Renub Research)، فإن قيمة سوق مراكز البيانات في آسيا والمحيط الهادئ تبلغ نحو 27.15 مليار دولار وإلى 53.8 مليار دولار بحلول سنة 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 12% في 5 سنوات مقبلة، فيما يقع أكبر مراكز البيانات من ناحية الحجم في آسيا في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند واليابان.

فرص جديدة

وأضاف «إنترريجونال»، وفقاً لتقرير (Cushman & Wakefield)، فإن منطقة الآسيان قد حظيت في وقت قصير بمكانة هائلة باحتسابها مركز بيانات رئيساً للشركات العالمية.

ولا تزال قارة آسيا تمتلك إمكانات هائلة وفرصاً عديدة للنمو، تدفعها نحو مزيد من الصعود، بفعل تمتعها بعدد من المقومات، كتزايد استخدام الإنترنت، وصعود الاحتياجات المشتركة لشركات التكنولوجيا لنمو سوق مراكز البيانات وزيادة الاستثمارات من قِبل مشغلي مراكز البيانات العالمية والمحلية، وكذلك النمو القوي في المنطقة في اعتماد السحابة وتطوير شبكات 5G وقطاع التجارة الإلكترونية.

عوامل محركة

وأفاد «إنترريجونال» بأن سوق صناعة البيانات في قارة آسيا يشهد نمواً متسارعاً؛ نظراً إلى عدد من العوامل المحركة التي أسهمت في تنامي وتسارع وتيرة العمل في سوق البيانات في القارة وأبرزها: النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع والتوسع في قطاع الاتصالات واستخدام الإنترنت وتصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وصعود الشركات الناشئة في مجال الابتكار وتزايد الاستخدام الذكي للبيانات في القطاعات المختلفة.

اتجاهات رئيسة

وأكد مركز «إنترريجونال» أن نمو صناعة البيانات في آسيا يفتح آفاقاً إيجابية ومع إمكانات هائلة تزخر بها مراكز البيانات ومن المتوقع أن تحظى باهتمام أكبر في الفترة المقبلة من قِبل المستثمرين، ولا سيما في دول مثل: الفلبين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا لانخفاض حجم المعروض بها في ظل تنامي الطلب الواسع على تلك السوق.