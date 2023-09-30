مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من السكر

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أنها تسعى لشراء 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن تقديم العروض سيكون يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر في العاشرة صباحاً.

وذكرت، في البيان، أن التوريد من أي منشأ خلال الفترات 1-15 ديسمبر أو 16-31 ديسمبر أو 1-31 ديسمبر.