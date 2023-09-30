مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من السكر

مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من السكر
التاريخ
9/30/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أنها تسعى لشراء 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة.
وأضافت الشركة، في بيان، أن تقديم العروض سيكون يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر في العاشرة صباحاً.
وذكرت، في البيان، أن التوريد من أي منشأ خلال الفترات 1-15 ديسمبر أو 16-31 ديسمبر أو 1-31 ديسمبر.
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