القيادة المركزية الأمريكية تلقي القبض على عنصر بتنظيم داعش في هجوم بشمال سوريا

القيادة المركزية الأمريكية تلقي القبض على عنصر بتنظيم داعش في هجوم بشمال سوريا
التاريخ
9/30/2023 3:00:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم السبت إن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ من تنظيم داعش.
وأضاف البيان أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
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