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القيادة المركزية الأمريكية تلقي القبض على عنصر بتنظيم داعش في هجوم بشمال سوريا

9/30/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم السبت إن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ من تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

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