حمدان بن محمد يشهد تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي «برنامج دبي لخبراء المستقبل»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تخريج منتسبي الدفعة الثالثة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل" الذي تم تطويره من قبل مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف لتدريب وإعداد نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما يسهم في تطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية تعزّز ريادة دبي كأفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وقال سموه: "مسيرة إعداد وتمكين الشباب الإماراتي متواصلة... والإنجازات تتحدث عن نفسها... وهذه الكفاءات الوطنية أصبحت الركيزة الأولى والأهم لترسيخ ريادتنا وتحقيق نجاحاتنا في قطاعات الفضاء والطيران والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والطاقة والاقتصاد والاتصال وكل ما يتعلق بالمستقبل".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا برنامج دبي لخبراء المستقبل قبل أربع سنوات ليكون حاضنة لتنمية مهارات قادة المستقبل ولنوفر لهم ما يحتاجونه من أدوات استشراف المستقبل لتطوير أداء الجهات التي يعملون بها والمساهمة في إطلاق مشاريع نوعية قائمة على استشراف فرص المستقبل والاستعداد لتحولاته القادمة بالشكل الصحيح".

وأكد سموه أن دبي حريصة على مواصلة مسيرة تصميم المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يؤمن بأن إنجازات الحاضر ليست إلا البداية في رحلة تحقيق رؤية المستقبل في دبي.

الدفعة الرابعة

وستفتح أكاديمية دبي للمستقبل باب التسجيل للدفعة الرابعة لـ "برنامج دبي لخبراء المستقبل" في أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية في دبي للاستفادة من هذا البرنامج في تطوير مهارات موظفيها وقياداتها في مجال تصميم المستقبل، والبناء على هذه المخرجات في تحقيق إنجازات نوعية وتعزيز كفاءة القطاع الحكومي في دبي.

مشاريع مستقبلية نوعية

إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجموعة من المشاريع والتقارير البحثية والسيناريوهات المستقبلية التي عمل منتسبو "برنامج دبي لخبراء المستقبل" على تطويرها خلال مشاركتهم في المستويين الأول والثاني من البرنامج.

أهداف محورية

ويهدف "برنامج دبي لخبراء المستقبل" إلى إعداد نخبة من خبراء المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لاستشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له، ومواكبة التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

برنامج شامل

وشارك منتسبو الدفعة الثالثة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل" من موظفي الإدارة الوسطى والعليا في الجهات الحكومية بدبي على مدار عام كامل في مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل التي أشرف على تقديمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال استشراف المستقبل من دولة الإمارات كافة أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن برنامج "دبي لخبراء المستقبل" يركز على إعداد خبراء تصميم المستقبل المعتمدين في مجال العمل الحكومي في إمارة دبي، ودعمهم لإثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي، وتوظيف معارفهم وخبراتهم في الارتقاء بأداء القطاعات الاستراتيجية ونموذج التميز الحكومي في دبي، والاستعداد للمتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط الاستباقيين.