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الفيضانات تحرر أسد بحر من أسره في نيويورك - فيديو

9/30/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استغل أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأفادت قناة "ABC News" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها.

وأضافت أن الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلا ثم عاد إلى حوض السباحة.

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