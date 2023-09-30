الفيضانات تحرر أسد بحر من أسره في نيويورك - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استغل أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.
وأفادت قناة "ABC News" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها.
وأضافت أن الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلا ثم عاد إلى حوض السباحة.
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