الممثل كيفن سبيسي متهم بالتحرش بأخصائي تدليك

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن ممثل هوليود كيفن سبيسي، متهم مرة أخرى بالتحرش الجنسي بأحد المتخصصين في التدليك.

ووفقا للصحيفة فإن الحادثة تعود لسنة 2016 حيث

اتهم "أحد المتخصصين في التدليك كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي في دعوى مدنية"، وقال إن الممثل أصبح "مثارا جنسيا بشكل واضح" أثناء التدليك ومارس عليه ضغوطا

"للقيام بأفعال جنسية".

ووبحسب نفس المصدر فإن سبيسي تحرش بأخصائي التدليك عدة مرات في عام 2016 وعرض عليه أموالا إضافية مقابل خدمات جنسية.

في الوقت نفسه، بحسب المدعي، لم يتمكن من إلغاء المواعيد، لأن الممثل كان يسجل باسم مستعار في كل مرة.

وفي يونيو الماضي برأت محكمة في لندن

الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره في مسلسل "هاوس أوف كاردز"،

وأسقطت عنه

كل الاتهامات المنسوبة إليه بالاعتداء الجنسي على

4 رجال، في ختام محاكمة خضع لها كيفن في العاصمة البريطانية.