وزير البترول: وضعنا خططا لكل محاور سلسلة القيمة في القطاع

MENAFN - Youm7) قال وزير البترول، طارق الملا، إن التحديات التي واجهتها مصر في قطاع الطاقة قبل عام 2014، تمثلت في إحجام شركات البترول العالمية وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية من بينها مصافي التكرير والتصنيع.

وأضاف وزير البترول خلال عرض عمل وزارة البترول بمؤتمر حكاية وطن: "شبكات النقل ومحطات التوزيع الوقود والمستودعات كانت متقادمة ولا تفي بالاحتياجات، وبالطبع ستكون هناك أزمات وقود متكررة".

وتابع: "وضعنا استراتيجية، وهي استرتيجية تطوير وتحديث القطاع، وتم وضع خطط لكل محاور سلسلة القيمة في القطاع، وتحتوي على كل عناصر الاستدامة والأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،

وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.