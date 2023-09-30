القبس الكويتية: 100 حالة طلاق أمام محاكم الكويت بعد أول أسبوع زواج

MENAFN - Youm7) أوردت صحيفة "القبس" الكويتية، تقريرا تناول معدلات الطلاق، حيثبلغت – وفق آخر الإحصاءات – 15 حالة يومياً في النصف الأول من العام الحالي، وشهدت المحاكم الكويتية100 حالة طلاق لأزواج لم يستمر ارتباط طرفيها أسبوعاً واحداً من عمر الزواج، إضافة إلى 40 حالة شهدت طلاقاً قبل الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مصدر كويتى، وفق "القبس"، إن وقوع الطلاق في هذه المدة القصيرة ينم عن خلل كبير في طريقة الارتباط، ويكشف عن خلل في مفاهيم تكوين الأسرة، وبناء نواة لمجتمع مستقر مستقبلاً، مضيفاً أن اتخاذ قرار التراجع بعد الارتباط سريعاً وبهذه السهولة يحتاج إلى تحرك من الجهات المعنية؛ لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها، حماية للمجتمع.ولفت المصدر إلى أن دعاوى طلاق بدواعي استحالة العشرة، لكن في الواقع لا أسباب مقنعة للطلاق، وهو ما يحذر منه بعض القانونيين من أنه يعكس مفهوماً خطأً عن الحرية لدى الشباب".وفي ما يخص المستوى التعليمي ودوره في زيادة نسبة الطلاق أو في انخفاضها، أوضح المصدر أن أرقام الإحصاءات تنفي ارتباط المستوى التعليمي بالانفصال، مبيناً أن المؤهلات الجامعية هي الأعلى ارتباطاً وانفصالاً في الوقت ذاته.وكشف المصدر عن أنه من واقع المحاكم، فإن بعض حالات الانفصال في الأسبوع الأول أفصحت عن السبب بأنه تبين أن الطرف الآخر يتعاطى مؤثرات عقلية أو علاجات نفسية، ما دفع إلى اتخاذ قرار الانفصال.