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إصابة مستوطن بجروج خطيرة فى عملية طعن بالقدس

9/30/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب شاب فى الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن فى شارع شموئيل تمير كاتسنلسون فى القدس، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة، بحسب سكاى نيوز.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 فى مركز نجمة داود الحمراء فى منطقة القدس.

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبى لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا فى جبل المشارف.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه به الذى لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.



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