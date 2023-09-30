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مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى

9/30/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية نفذت مناورة بحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI.

وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان له اليوم /السبت/- أن المناورة جاءت فى إطار التعاون العملى بين الجيشين اللبنانى والإيطالي.




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