مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى

مناورة بحرية بين وحدات من الجيشين اللبنانى والإيطالى
التاريخ
9/30/2023 2:34:37 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية نفذت مناورة بحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI.
وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان له اليوم /السبت/- أن المناورة جاءت فى إطار التعاون العملى بين الجيشين اللبنانى والإيطالي.
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