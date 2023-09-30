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الجيش اللبنانى ينفذ مداهمات بمخيم للنازحين السوريين فى الشويفات

9/30/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت وحدة من الجيش اللبنانى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات اليوم مداهمة بمخيم للنازحين السوريين فى منطقة صحراء الشويفات (بنطاق محافظة جبل لبنان جنوبى العاصمة بيروت) وألقت القبض على 7 سوريين و 5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى مواطن لبنانى لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.

وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الغبيرى (بالعاصمة بيروت) ألقت القبض على مواطنين اثنين لصدور عدة مذكرات ضبط وإحضار بحقهما لتعاطى المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما مسدس حربى ومبلغ كبير من المال.


كما ضبطت الدورية أيضًا فى منطقة صبرا مواطن لبنانى مطلوب لاتهامه بإطلاق النار، وتعاطى المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.




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