الجيش اللبنانى ينفذ مداهمات بمخيم للنازحين السوريين فى الشويفات

(MENAFN
- Youm7) نفذت وحدة من الجيش اللبنانى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات اليوم مداهمة بمخيم للنازحين السوريين فى منطقة صحراء الشويفات (بنطاق محافظة جبل لبنان جنوبى العاصمة بيروت) وألقت القبض على 7 سوريين و 5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى مواطن لبنانى لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.
وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الغبيرى (بالعاصمة بيروت) ألقت القبض على مواطنين اثنين لصدور عدة مذكرات ضبط وإحضار بحقهما لتعاطى المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما مسدس حربى ومبلغ كبير من المال.
كما ضبطت الدورية أيضًا فى منطقة صبرا مواطن لبنانى مطلوب لاتهامه بإطلاق النار، وتعاطى المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.
MENAFN30092023000132011024ID1107169612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.