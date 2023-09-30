مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /السبت/، فى مدينة القدس وفى محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (الرام) فى مدينة القدس (خارج الجدار)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء مُتفرقة من مُحافظة رام الله والبيرة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بعد منعهم من الوصول إلى أرضهم وبعد نصبهم الخيام بغرض الاستيلاء عليها. واستخدم المستوطنون رذاذ الفلفل ما أدى إلى إصابات بحروق لدى بعض الذين تعرضوا للاعتداء من الفلسطينيين.