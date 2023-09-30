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رئيس قضايا الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

9/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) وقع اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود
رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون بين الهيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .



كان في استقبال المستشار رئيس الهيئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا أبوالغيط عميد كلية القانون.



وقد تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:


  • المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع الإسكندرية أول.

  • المستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع الإسكندرية ثان.


  • المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

  • المستشار محمد حسن الأمين العام .

  • المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني .

  • والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

  • المستشار
    أحمد سعد المشرف على مكتب
    المستشار رئيس الهيئة.

  • المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.


صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.







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