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11 معلومة عن التحسن بقطاع التموين والتجارة الداخلية فى مصر

9/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية في مصر تطورات كثيرة على منذ 2014، حتى الآن، وفى النقاط التالية 12 معلومة عن التطوير شهده القطاع.
1. مليار 95.4 مليار جنيه لتحسين أداء القطاع خلال جنيه غلال 9 سنوات الماضية. 2. 130 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالموازنة لعام 2022-2023 . 3. 63.3 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية . 4. 48.9 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة لعام 2022-2023 . 5. إصلاح منظومة دعم السلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي الشهري لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 6. القضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه دون عناء وعلى مدار اليوم. 7. اتخاذ حزمة من تدابير الحماية لتأمين الغذاء بعد بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، تضمنت صرف حوافز توريد استثنائي، وتحددي أسعار بيع الخبز الحر، وزيادة المساحة المزروعة من القمح. 8. 94 صومعة إجمالي عدد صوامع القمح حتى عام 2022 9. 23.5 مليون بطاقة عدد البطاقات التموينية الذكية حتى عام 2022 10. 350% زيادة الدعم الموجهة للمواطن مع تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية 11. 31.1 ألف مخبز عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوي الجمهورية عام 2022.



قطاع التموين



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