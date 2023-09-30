مصرع 6 أشخاص ومحاصرة 15 آخرين جراء انهيار منجم ذهب فى زيمبابوى

(MENAFN
- Youm7) لقى 6 أشخاص مصرعهم اليوم وتم محاصرة 15 آخرين تحت الأنقاض إثر انهيار منجم للذهب فى زيمبابوى.
وقال نائب وزير المناجم الزيمبابوى "بوليت كامبامورا" - فى تصريحات له نقلتها قناة "إيه بى سي" الأمريكية - إن 34 عاملا أصبحوا محاصرين عقب حادث انهيار المنجم، تمكن 13 منهم من الفرار بأنفسهم ".
وأضاف أن عمليات الإنقاذ جارية فى المنجم الواقع ببلدة "تشيجوتو" التى تبعد نحو 100 كيلومتر عن غرب العاصمة "هراري".
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