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مصرع 6 أشخاص ومحاصرة 15 آخرين جراء انهيار منجم ذهب فى زيمبابوى

9/30/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) لقى 6 أشخاص مصرعهم اليوم وتم محاصرة 15 آخرين تحت الأنقاض إثر انهيار منجم للذهب فى زيمبابوى.


وقال نائب وزير المناجم الزيمبابوى "بوليت كامبامورا" - فى تصريحات له نقلتها قناة "إيه بى سي" الأمريكية - إن 34 عاملا أصبحوا محاصرين عقب حادث انهيار المنجم، تمكن 13 منهم من الفرار بأنفسهم ".


وأضاف أن عمليات الإنقاذ جارية فى المنجم الواقع ببلدة "تشيجوتو" التى تبعد نحو 100 كيلومتر عن غرب العاصمة "هراري".



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