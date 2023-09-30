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الخارجية الصينية: أمريكا هى إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية

9/30/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة هى "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية، وذلك فى انتقاد لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا فى جهود التلاعب بالمعلومات، بحسب سكاى نيوز.



وذكرت الخارجية الأمريكية، فى التقرير الصادر يوم الخميس، أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفى.



وورد فى التقرير أنه على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين مُنيت "بانتكاسات كبرى" خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدنى لها.



وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونجرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات، وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان إن التقرير تجاهل حقائق وإنه في حد ذاته معلومات زائفة.



وأردفت الوزارة أن هيئات وزارة الخارجية الأمريكية التى عملت على التقرير "مصدر لمعلومات زائفة ومركز قيادة 'لحرب معرفية'".



وأضافت "أثبتت الحقائق مرارا أن الولايات المتحدة هى 'إمبراطورية الأكاذيب' الحقيقية"، وفقا لرويترز.



ويأتي تقرير الولايات المتحدة فى خضم جدل حول محاولات بكين فى الأعوام القليلة الماضية زيادة التأثير العالمى لوسائل الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة الصينية، وتسعى بكين إلى مكافحة صورها السلبية التى تشعر أن وسائل الإعلام الدولية تروجها.







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