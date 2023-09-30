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مسئول أمريكى: بولندا أول حليف مميز لـناتو يمنح دعما هائلا لأوكرانيا

9/30/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن بولندا تعد أول حليف مميز لحلف شمال الأطلسى (ناتو)؛يمنح دعما هائلا لأوكرانيا على العديد من المستويات المختلفة.

وأضاف كيربى - فى تصريح نقلها "راديو بولندا" اليوم /السبت/ - إن ذلك يمكن بلاده من الحفاظ على الوجود العسكرى فى المنطقة بهدف تسهيل التنسيق وتوصيل الدعم لأوكرانيا، لافتا إلى أن دعم بولندا لأوكرانيا غير محدود على إمدادات المعدات العسكرية.


كما أعرب كيربى عن امتنان الولايات المتحدة لكل شئ بولندا فعلته لدعم أوكرانيا.




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