مسئول أمريكى: بولندا أول حليف مميز لـناتو يمنح دعما هائلا لأوكرانيا

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- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن بولندا تعد أول حليف مميز لحلف شمال الأطلسى (ناتو)؛يمنح دعما هائلا لأوكرانيا على العديد من المستويات المختلفة.
وأضاف كيربى - فى تصريح نقلها "راديو بولندا" اليوم /السبت/ - إن ذلك يمكن بلاده من الحفاظ على الوجود العسكرى فى المنطقة بهدف تسهيل التنسيق وتوصيل الدعم لأوكرانيا، لافتا إلى أن دعم بولندا لأوكرانيا غير محدود على إمدادات المعدات العسكرية.
كما أعرب كيربى عن امتنان الولايات المتحدة لكل شئ بولندا فعلته لدعم أوكرانيا.
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