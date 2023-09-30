البنتاجون يشترط على مطورى الذكاء الاصطناعى كشف أسرار التقنية

MENAFN - Youm7) دعا كبير مسئولى الذكاء الاصطناعى فى وزارة الدفاع الأمريكية، إلى مزيد من الشفافية من جانب مطورى الذكاء الاصطناعى عن كيفية عمل تقنياتهم.





ووفقا لموقع "بلومبرج"، يعتقد كريغ مارتيل أن القسم يحتاج إلى معرفة المزيد عن أدوات الذكاء الاصطناعى قبل الالتزام الكامل باستخدامها.





ويريد مارتيل من الشركات أن تشارك الرؤى حول كيفية إنشاء برامج الذكاء الاصطناعى الخاصة بها حتى تشعر وزارة الدفاع الأميركية "بالراحة والأمان عند اعتمادها".





حاليا، تعتمد برامج الذكاء الاصطناعى على نماذج اللغات الكبيرة

(LLMs)، والتى تستخدم مجموعات بيانات ضخمة لتشغيل أدوات مثل برامج الدردشة الآلية ومولدات الصور. ومع ذلك، غالبا ما يتم تقديم هذه الخدمات دون الكشف عن أعمالها الداخلية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين فهم كيفية وصول التكنولوجيا إلى القرارات أو كيفية تحسنها بمرور الوقت.





أعرب مارتيل عن قلقه بشأن نقص المعلومات المتعلقة بالبيانات المستخدمة فى هذه النماذج. كما سلط الضوء على المخاطر التى تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعى، والتى غالبا ما تفشل الشركات فى الكشف عنها.





ولمعالجة هذه القضايا، يدعو مارتيل رواد الصناعة والأكاديميين إلى ندوة فى واشنطن فى شهر فبراير المقبل.





تهدف الندوة إلى تحديد الاستخدامات المناسبة للذكاء الاصطناعى داخل وزارة الدفاع (البنتاجون)، وتطوير المعايير المتعلقة بالقضايا الحساسة.





حدد فريق مارتيل بالفعل 200 استخدام محتمل للذكاء الاصطناعى داخل الوزارة، ويؤكد أنهم لا يريدون إيقاف استخدامه تماما، بل يريدون فهم فوائده ومخاطره.





لدى البنتاجون أكثر من 800 مشروع للذكاء الاصطناعى قيد التنفيذ، بعضها يتضمن أنظمة أسلحة.

ونظراً للمخاطر الكبيرة التى تنطوى عليها هذه المشاريع، فإن البنتاجون سيطبق معايير أعلى فيما يتعلق بكيفية استخدامه للنماذج الخوارزمية مقارنة بالقطاع الخاص.





ويعتقد مارتيل أن الحصول على نتائج غير دقيقة هو ببساطة أمر غير مقبول، خاصة فى المواقف الحرجة التى تكون فيها "حياة البشر على المحك".





من خلال السعى إلى مزيد من الشفافية والفهم لأدوات الذكاء الاصطناعي، تهدف وزارة الدفاع الأمريكية إلى ضمان التنفيذ المسؤول والفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى عملياتها.



