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البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

9/30/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض العد التنازلى لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وجاء فى منشور البيت الأبيض: "يتبقى 14 ساعة حتى يغلق الجمهوريون المتطرفون فى مجلس النواب الحكومة".

وأضاف "يجب أن يلتزم الجمهوريون باتفاق الميزانية الذى وافق عليه الحزبان، والذى صوت عليه ثلثاهم قبل بضعة أشهر".

وفى وقت سابق، حذرت وكالة "موديز" من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتمانى الممتاز للبلاد، وسط مواجهة فى الكونغرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.

وقالت "موديز"، وهى آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادى الأمريكي"، معتبرة أن "أى إغلاق سيكون على الأرجح قصيرا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية".

يذكر أن التمويل الحكومى ينتهى مع بداية السنة المالية الفيدرالية فى 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا فى الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.


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