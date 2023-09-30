ياسر سيف يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وبى إم سى الكونغولى

MENAFN - Youm7) حصلياسر سيف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بي إم سي الكونغولي، التي جمعت الفريقين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل، وقدم ياسر أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 37-24.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة أفريقيا أبطال الدوري كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.