استاد الإسكندرية يحتضن مواجهتى منتخب الشابات وساو تومى فى تصفيات أفريقيا

(MENAFN
- Youm7)
اختار الاتحاد المصري لكرة القدم، استاد الإسكندرية الدولي، لاستضافة مباراتي منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا، على انطلاق معسكر شابات الفراعنة يوم 4 أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي
منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.
ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.
وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.
وخاض منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، والانسجام بين العناصر المنضمة من الاحتراف الخارجي واللاعبات المحليات.
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