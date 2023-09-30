لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على أرتا سولار

(MENAFN
- Youm7) احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي عقب التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتوجه اللاعبون وأفراد الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي.
وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت،
على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.
سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.
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