أهداف مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم فى الكونفدرالية.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت،
على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.
سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما
وإبراهيما نداي.
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