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أهداف مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم فى الكونفدرالية.. فيديو

9/30/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت،
على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما
وإبراهيما نداي.


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