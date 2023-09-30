حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 9 / 2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، فوز الزمالك بريمونتادا تاريخية على أرتا سولار بنتيجة 4 / 1 والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفردالية الأفريقية.ريمونتادا تاريخية تقود الزمالك لمجموعات الكونفدرالية على حساب أرتا سولار

حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت،

على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.





الأهلى يهزم بى أم سى الكونغولى 37 / 24 فى بطولة أفريقيا لكرة اليدفاز فريق رجال كرة اليد بالنادىالأهلىعلى نظيره بى أم سى الكونغولي بنتيحة 37 / 24، فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز، فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18.موديست يشارك فى مران الأهلى ويعلن جاهزيته البدنية لمباراة إنبى

شارك أنتوني موديست، مهاجم

الأهلي ،

في تدريبات فريقه الجماعية بشكل جماعي، ليعلن جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وحرص موديست على خوض برنامج بدني خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به، بعدما شهدت مباراة المصري في افتتاحية الدوري معاناة اللاعب من نقص في الجاهزية البدنية.





كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو.. وتدريبات استشفائية للأساسيين بمباراة سان جورج

حرص مارسيل

كولر ،

المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.





اتحاد الكرة يرفض طلب إنبى للمشاركة بكأس السوبر للأبطالرفض مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الخطاب الذي أرسله ناديإنبيللمطالبة بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المقبلة برفقة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر عقب استبعاد الزمالك من البطولة.وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن أن اللوائح الخاصة بالبطولة لا يمكن تغييرها، موضحًا أن الحالة التي فرضها استبعاد الزمالك لانسحابه من الموسم الماضي، تقتضى وفقا للائحة البطولة مشاركة وصيف كأس مصر، أو ترشيح فريق من الدوري حسب ترتيبه.بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة إبراهيم عادل.. وفحوصات إضافية لحسم التدخل الجراحى‏قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.و‏أوضح الطبيب، أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.قائمة حسين لبيب تُصدر بيانًا بعد تعرض منصاتها على السوشيال للهجومأصدرت قائمة حسين لبيب، المرشحة فى انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بيانًا تكشف خلاله تعرض منصاتها على السوشيال ميديا للهجوم، بهدف غلق تلك الحسابات.وأكدت القائمة الموحدة فى انتخاباتالزمالك ، فى بيانها أن هناك هجوم على منصاتها على السوشيال، بداعى استخدام شعار نادى الزمالك فى بيانات القائمة، وجاء البيان كالتالى:ياسر سيف يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وبى إم سى الكونغولى

حصل

ياسر سيف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي

الأهلي ، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بي إم سي الكونغولي، التي جمعت الفريقين ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل، وقدم ياسر أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 37-24.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.



